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Здоров'я та медицина

Чи можна робити щеплення від коронавірусу алергікам: у НСЗУ дали відповідь

16:15 21 жовтня 2021
Вакцина проти коронавірусу

У Національній службі здоров'я України заявили, що людям, схильним до алергії, слід робити щеплення від коронавірусу. У той же час їм слід звертати увагу на склад вакцини — якщо на один з її компонентів є алергія, то цим препаратом щепитися не варто.

«Якщо ви знаєте, які саме алергени викликають у вас реакцію, ознайомтеся зі складом вакцини. Склад опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Або запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо у вас алергія на один з компонентів, то вам не варто робити щеплення цією вакциною», — відзначають в НСЗУ.

Якщо алергічна реакція пов'язана не з вакцинами, а з їжею, домашніми тваринами, факторами навколишнього середовища і так далі, то щепитися можна, це не є протипоказанням до вакцинації. Алергічний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.

«Алергія — це реакція імунної системи на алерген, а науці поки відомо більше 20 тисяч алергенів, не кожен з них викликає реакцію у кожної людини з алергією. Тому, якщо ваша алергія не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба», — додали в НСЗУ.

Нагадаємо, що в Україні різко зростає кількість людей з підтвердженим ковідом. Медики кажуть, що більше 94 відсотків тих, хто потрапив до лікарень — не вакциновані.

За прогнозами РНБО, пік поточної хвилі пандемії почнеться з 25 жовтня, коли в лікарнях одночасно перебуватимуть понад 50 тисяч пацієнтів.

Тим часом в Міністерстві охорони здоров'я готують документи для вакцинації від COVID-19 дітей від 14 років.

Фото з Pixabay.

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