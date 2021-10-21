Слабкість, болі, зниження пам'яті: коронавірус б'є по нервовій системі

Втома… Вона стає супутником життя у багатьох. І хоча причини бувають різні, тих, для кого симптом болісний, зараз побільшало.

— У першу чергу коронавірус б'є по нервовій системі, і мозок запускає так звану нейромедіаторну бурю, — каже відомий невролог, кандидатка медичних наук Тетяна Майкова. — Серед моїх пацієнтів є ті, хто переніс хворобу практично безсимптомно, хоча аналізи підтвердили захворювання. Але це не означає, що організм не постраждав. Навіть через кілька місяців люди скаржаться на хронічну втому, дратівливість, блукаючі болі.

— Під постом, який ви розмістили у Facebook, жінка написала: «Після хвороби мені важко бути ввічливою з тими, кому змушена повторювати завдання»…

— Постраждала емоційна сфера. На відновлення підуть місяці. Якщо правильно трактувати причину розладу, схеми лікування можна підібрати.

— А що робити з болями?

— Хвороба може їх імітувати. Так само як і втому. Багато людей здають аналізи, роблять УЗД, МРТ, а лікарі розводять руками — усе в порядку, видимих порушень немає. Значить, причина у нервовій регуляції. Але фахівці призначають антибіотики, гормони, причому надовго та абсолютно невиправдано. У цьому величезна небезпека.

— Але буває, що і температура підвищується?

— Стрибки температури іноді пов'язані з порушеною терморегуляцією. Це і є «далекобійний» ковід. На нього страждає приблизно кожен третій, хто перехворів на коронавірус, незалежно від тяжкості захворювання. Він часто супроводжується головними болями, порушенням пам'яті, зниженням працездатності, когнітивними розладами. Крім того, посилюються болі — головні, м'язові, серцеві, суглобові. Якщо погасити збудливі розлади нервової системи, то стан нормалізується.

Як позбутися головного болю? Чи можна відновити пам'ять після перенесеного коронавірусу? Чи можна впоратися з дратівливістю без ліків? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 25 жовтня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість відомий невролог Тетяна Миколаївна Майкова. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші за питання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 4 листопада

Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» відомий столичний педіатр Ганна Горбань розповіла, чим небезпечний міст-синдром, що виникає у дітей після COVID-19.

Фото Pexels

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