Протипоказання до вакцинації від коронавірусу: МОЗ розробляє спеціальний документ

В Україні на ранок 21 жовтня підтверджено 22 415 випадків захворювання на COVID-19 за добу. При цьому вакциновано лише близько 16% населення. У «червоних» карантинних зонах встановлені обмеження для людей, у яких немає щеплень від коронавірусу.

Разом з тим, як виявилося, певна кількість українців мають протипоказання до проведення вакцинації. Їх не маленька кількість. І цей виняток з правил потрібно офіційно закріпити. Про це в етері телеканалу «Рада» заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.

Кузін зазначив, що МОЗ працює над створенням спеціальних довідок для людей, яким з тих чи інших причин не можна робити щеплення від COVID-19.

За його словами, в одному документі будуть всі наявні медичні протипоказання для проведення вакцинації проти коронавірусу.

Санлікар уточнив, що документ буде оприлюднено найближчим часом.

Крім того, буде також розроблена окрема форма довідки для людей, які не можуть вакцинуватися. Це робиться для того, щоб вони мали можливість користуватися тими ж послугами, що й вакциновані українці.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я раніше ввело перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19 й планує його розширити.

У МОЗ готують документи для вакцинації від COVID-19 дітей від 14 років.

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