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Здоров'я та медицина

Всіх вакцинованих українців чекає повторна вакцинація у 2022 році, — головний санлікар

9:15 22 жовтня 2021
вакцина

У 2022 році Міністерство охорони здоров'я планує почати ревакцинацію населення від коронавірусу. Але бустерна вакцинація не розглядається для всіх категорій населення, адже є багато людей з протипоказаннями до щеплень проти COVID-19.

Про це в етері телеканалу «Рада» заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, міністерство буде рекомендувати бустерну вакцинацію для людей з хронічними захворюваннями, у яких ослаблений імунітет.

Масова бустерна вакцинація поки не планується. А люди з хронічними захворюваннями, які отримали дві дози у 2021 році, повинні отримати такі ж дві дози у 2022 році.

Кузін зазначив, що українцям доведеться робити щеплення від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабшає, навіть після щеплення.

В інших країнах вже активно застосовують бустерну вакцинацію. Так в Ізраїлі людей, яким за 60, почали прищеплювати третьою дозою Pfizer. Детально про те, як це працює, у матеріалі «ФАКТІВ».

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