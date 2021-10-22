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Здоров'я та медицина

25 жовтня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість невролог Тетяна Майкова

14:40 24 жовтня 2021
медичний чемоданчик

— В першу чергу коронавірус б'є по нервовій системі, — говорить відомий невролог, кандидатка медичних наук Тетяна Майкова. — Серед моїх пацієнтів є ті, хто переніс хворобу практично безсимптомно, але це не означає, що організм не постраждав. Навіть через кілька місяців люди скаржаться на хронічну втому, дратівливість, блукаючі болі.

— Буває, що й температура підвищується?

— Це і є «далекобійний» ковід. На нього страждає приблизно кожен третій, хто перехворів на коронавірус, незалежно від тяжкості захворювання.

Як позбутися головного болю? Чи можна відновити пам'ять після перенесеного коронавірусу? Чи можна впоратися з дратівливістю без ліків?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 25 жовтня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість відомий невролог Тетяна Миколаївна Майкова.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте ваші за питання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 4 листопада

Раніше на прямій лінії «ФАКТІВ» на запитання читачів відповів отоларинголог Максим Овсієнко, розповівши, як відрізнити симптоми COVID-19 від застуди, що робити, якщо нюх не повертається після видужання, і про багато чого іншого.

Читайте також: Суглобові болі після ковіду: ортопед-травматолог пояснив, що робити і як зняти загострення артрозу

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