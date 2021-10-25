Наскільки ефективні вакцини від ковіду: німецький імунолог оприлюднила нові дані

У жовтні по всій Європі спостерігається чергове зростання нових випадків зараження коронавірусом. Україна не є винятком. У нашій країні, на жаль, майже кожного дня фіксуються все нові й нові антирекорди. Знову в лікарнях не вистачає ліжок. Знову в дефіциті кисень, який так необхідний пацієнтам з важкою формою ковіду.

При цьому ЗМІ та соцмережі рясніють повідомленнями про те, що в лікарні все частіше потрапляють ті, хто вакцинувався. І це підштовхує тих, хто сумнівається в необхідності щеплень, до того, щоб не робити їх. Вони кажуть — щепитися не потрібно, адже це все одно не допоможе.



Така проблема характерна не тільки для України. Наприклад, у Німеччині теж є ті, хто так думає. Хоча у ФРН, як і в Євросоюзі в цілому, відсоток вакцинованих значно вище, ніж в Україні. Середній показник тих, хто пройшов повну вакцинацію (тобто отримав два щеплення), для країн ЄС становить 74% дорослого населення.

Тоді чому люди продовжують заражатися? Чи є це доказом неефективності вакцин? Ці та інші запитання «Німецька хвиля» (DW) поставила президентці Німецького товариства імунології Крістіні Фальк:

— У соцмережах часто зустрічаються твердження про те, що щеплення не захистило від зараження і це є доказом слабкої дії вакцин. Але вони не є вірними. Вірно лише те, що жодна з наявних у людства вакцин проти коронавірусу не забезпечує 100-відсотковий захист.

— Наскільки все ж ефективні вакцини?

— Згідно з підрахунками німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), середня ефективність вакцин, допущених до застосування у Німеччині, для людей у віці 18−59 років досягла за дев'ять місяців 2021 року 83%. Для людей у віці старше 60 років — близько 82%. Захист від тяжкого перебігу хвороби при застосуванні вакцини склав для цих вікових груп відповідно 95% і 93%.

— Чи впливає на отриманий внаслідок вакцинації захист від коронавірусу фактор часу?

— Поки немає жодної людини, яка була б щеплена раніше, ніж рік тому. Тому ми не можемо точно сказати, як довго діє щеплення. Але ось що відомо зараз напевно: кількість антитіл через 6−9 місяців після щеплення знижується. Це б мене не турбувало, якби у нас не було варіанту «дельта», який заразніший за усі попередні мутації коронавірусу.

— У яких випадках щеплення може виявитися неефективним?

— Якщо сформований внаслідок щеплення імунний захист не може за допомогою антитіл протистояти спайковим антигенам, вірус здатний подолати цей захист, закріпитися в клітці та викликати інфекцію в області носоглотки. Це і є той випадок, коли щеплення не спрацювало. Згідно зі звітом RKI, в період з 1 лютого по 1 жовтня 2021 року у Німеччині коронавірусом заразилася 67 тисяч 661 особа, що пройшла вакцинацію. Але тільки у 0,56% пацієнтів з цього числа спостерігався важкий перебіг хвороби. Смертність серед них становить 1,06%. Для порівняння: під час першої хвилі коронавірусу в Німеччині, коли ще не було щеплень, RKI оцінював рівень летальності майже в 6,2%. У доповіді RKI йдеться: «Серед 722 випадків смерті пацієнтів, які, попри щеплення від коронавірусу, захворіли на ковід і померли, 75% були старше 80 років». Це доводить ризик високої смертності від цього захворювання — незалежно від ефективності вакцини — серед зазначеної вікової групи.

— Число неефективних щеплень збільшилося?

— Так. Згідно з даними RKI, у кінці вересня — на початку жовтня нинішнього року серед людей у віці від 18 до 59 років зареєстровано 8 224 випадки, коли щеплення не допомогло. Цей показник збільшився на 7,2%, якщо дивитися на весь проміжок часу з початку кампанії з вакцинації у Німеччині. Число щеплених пацієнтів цієї вікової групи, у яких хвороба протікає у важкій формі, становить 2,2% з початку року. У віковій категорії старше 60 років теж спостерігається зростання. Число неефективних щеплень серед пацієнтів з симптомами ковіду з моменту початку кампанії з вакцинації становить близько 10,1%. За останні чотири тижні це 7 015 випадків. Число пацієнтів старше 60 років, які опинилися у палаті інтенсивної терапії, попри щеплення, становить близько 6% з початку року. Згідно RKI, такий розвиток ситуації був очікуваним, оскільки все більше людей вакцинуються, але вірус продовжує поширюватися.

— За неефективність щеплень несуть відповідальність нещеплені?

— Їхня поведінка дуже сильно впливає на поширення коронавірусу, пандемію та навантаження на національні системи охорони здоров'я. Зростання випадків госпіталізації, згідно з щотижневими звітами RKI, відбувається майже виключно серед нещеплених пацієнтів старше 60 років. Перш за все в групі ризику опиняються нещеплені. Але й ті, хто пройшов вакцинацію, теж можуть заразитися, тому що вірус нікуди не подівся, його стало ще більше. При цьому імунний захист не однаковий для усіх людей. І якщо через певний час після щеплення імунітет поступово слабшає, для цього є кілька причин. Серед важливих чинників — вік, наявність хронічних захворювань, інтервали між щепленнями та саме вакцина. Найчастіше з цим стикаються люди похилого віку та онкохворі. Саме тому Постійна комісія з вакцинації (Stiko) 7 жовтня рекомендувала людям старше 70 років зробити третє щеплення. Персоналу в лікарнях і будинках престарілих також буде запропонована додаткова вакцинація. В Ізраїлі, до речі, більше мільйона людей вже отримали третю дозу вакцини.

— Як інтервал між щепленнями може вплинути на ефективність вакцинації?

— Більшість ізраїльтян щеплено вакциною BioNTech/Pfizer, інтервал становить 21 день між першим та другим щепленням. Однак практика показує, що ефект запам'ятовування у разі вакцини BioNTech/Pfizer після 42 днів краще, ніж після 21 дня. Друге щеплення надзвичайно важливе, щоб сформувати імунну пам'ять. Адже на ній базується захисна функція. Довший інтервал краще впливає на ефективність вакцини, тобто шість тижнів замість трьох в разі BioNTech/Pfizer, або 12 тижнів замість шести при AstraZeneca.

Фото Pixabay

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