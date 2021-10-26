Лікар Комаровський розповів, як дорослі можуть захистити дітей від коронавірусу

Відомий український медик Євген Комаровський, який різко висловився про антивакцинаторів, дав рекомендації батькам і педагогам, як уберегти дітей від інфікування коронавірусом. Відеозвернення з'явилося в Telegram-каналі Коронавірус Info.

Медик радить дотримуватися всіх протиепідемічних заходів: носити маску, уникати натовпу, закритих приміщень, що не провітрюються, і по можливості спілкуватися з дітьми на свіжому повітрі. В ідеалі ж усі дорослі, які контактують із дітьми, — вчителі, вихователі, тренери — мають бути вакциновані, — наголосив лікар.

Можна імунізувати і дітей старше 16 років (для них дозволено використовувати вакцину Pfizer), а щодо молодших — з 12 років щеплення варто робити дітям, що мають небезпечні патології, здатні призвести до ускладнень при інфікуванні коронавірусом.

Медик також закликав батьків, які мають можливість вакцинуватися від коронавірусу, зробити це задля безпеки своїх дітей.

«Будь-який розсудливий дорослий піде на все що завгодно, аби його дітям не загрожувала небезпека. Тому все ж таки бажано вакцинуватися», — зазначив Комаровський, закликавши не слухати «зліпачів та їхні казочки про 5G».

Зазначимо, що з 8 листопада в Україні набирає чинності рішення уряду щодо усунення від роботи тих, для кого вакцинація є обов'язковою.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter