Україна перебуває на найнебезпечніших «максимумах» з початку пандемії: у МОЗ назвали регіони, які скоро перейдуть у «червону» зону

В Україні з 30 жовтня вже 15 областей перейдуть у «червоний» рівень епідемічної небезпеки. На порозі «червоної» зони знаходиться і Київ.



У лікарнях країни перебуває 47,3 тис. пацієнтів із діагнозом COVID-19. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 28 жовтня.

За словами Ляшка, у більшості випадків — це наслідок легковажного ставлення до вакцинації та зневаги до протиепідемічних правил.

Попри те, що поступово збільшується кількість лікарень, які можуть приймати хворих на коронавірус, цей процес не може бути нескінченним. Наразі вже розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19, з яких із киснем — понад 66 тисяч. У Херсонській області, яка першою увійшла до «червоної» зони, розгорнули мобільний шпиталь ДСНС на 120 місць.

«Україна знаходиться на максимальних значеннях за весь час пандемії за кожним із показників — щодобова кількість нових випадків, випадків госпіталізації та кількості летальних наслідків», — заявив Ляшко.

Нагадаємо, 18 жовтня до «червоної» зони потрапили Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області. З 15 жовтня там уже знаходилася Херсонщина.

З 00:00 30 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки вводиться на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

У «червоній» зоні діють більш жорсткі обмеження щодо роботи бізнесу, шкіл, відвідування масових заходів та інші. Перевагами користуються українці із COVID-сертифікатами.

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