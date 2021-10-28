Фармацевтична компанія «Дарниця» випустила новий препарат для боротьби з тромбозом — утворенням згустків крові на внутрішній поверхні судин, що заважають повноцінному кровообігу. Про це повідомили у пресслужбі «Дарниці».

Препарат отримав назву «Кардіо-Дар». Його презентацію спеціально запланували на жовтень, адже саме цього місяця відзначається Всесвітній день боротьби із тромбозом. В Україні, як і в усьому світі, серцево-судинні захворювання є причиною смертності № 1. Проблеми з роботою серця та судин забирають життя 59% чоловіків та 75% жінок у країні.

Новий препарат спрямований на профілактику тромбозів та захворювань серцево-судинної системи. Його основним діючим компонентом є ацетилсаліцилова кислота (АСК).

«Ацетилсаліцилова кислота (АСК) є відомим представником антитромботичних препаратів. Препарат має як протизапальну, так і жарознижувальну дію. Крім того, ацетилсаліцилова кислота пригнічує агрегацію тромбоцитів», — уточнює виробник.

Антитромботичні препарати допомагають уникнути склеювання клітин крові та їхнього прилипання до стінок судин, що і веде до утворення тромбів. Особливо важливо стежити за здоров'ям судин людям, які страждають на ожиріння і мають підвищений рівень холестерину.

Також у безпосередній групі ризику тромбозу пацієнти, які перенесли хірургічну операцію. Крім того, різні ускладнення серцево-судинної системи можуть виникнути при COVID-19. У подібних випадках профілактичний ефект ацетилсаліцилової кислоти доповнюється її протизапальною та жарознижувальною дією.

«Ще в 1966 році лікарі припускали, що ацетилсаліцилова кислота може використовуватися для лікування тромбозів. Після Другої світової війни каліфорнійський лікар Лоуренс Крейвен звернув увагу на антитромботичні властивості ацетилсаліцилової кислоти. А до 1956 року він систематизував дані восьми тисяч пацієнтів, які регулярно приймали АСК і у яких припинилися серцеві напади. На сьогодні АСК — один з найбільш широко відомих препаратів проти тромбозу», — підсумували в компанії.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

Ілюстративне фото: https://ua.depositphotos.com/

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