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Здоров'я та медицина

МОЗ затвердило список протипоказань до вакцинації від коронавіруса: кому не можна робити щеплення

19:25 28 жовтня 2021
вакцинація

У зв'язку із запровадженням обмежень для невакцинованих осіб у Києві, Львові та інших регіонах, гостро постало питання про неможливість зробити щеплення за медичними показаннями. МОЗ затвердило список таких протипоказань для кожної з вакцин. Про це розповів голова комітету Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Загалом визначено 16 діагнозів, коли щеплення проти коронавірусу слід скасувати, відкласти чи проводити з обережністю. Депутат обіцяє, що довідки про протипоказання для щеплення видаватимуться лікарями з початку листопада. Також можна згенерувати документ у додатку «Дія».

Документ можуть використовувати працівники освіти та держслужбовці, які внесені до списку на обов'язкову вакцинацію. За оцінками Радуцького, реальні протипоказання до вакцинації мають трохи більше 1% населення. Довідка про протипоказання не видаватиметься, якщо є можливість замінити вакцину проти коронавірусу альтернативною.

Таким чином, для вакцин затверджено такі застереження до використання:

  • АstraZeneca та вакцини на векторній основі — протипоказанням є тромбоз із тромбоцитопенією.
  • Вакцини мРНК Pfizer та Moderna — протипоказані при міокардиті, перикардиті.
  • Для всіх вакцин — при імунодефіциті рекомендовано вакцинацію з обережністю.

Нагадаємо, МОЗ пообіцяло, що окрім педагогів та держслужбовців, вакцинація стане обов'язковою для «контактних професій: листоноші, соціальних працівників».

Фото pixabay.com

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