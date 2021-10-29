Вакцинація від коронавірусу: у МОЗ роз'яснили, кому не можна робити щеплення

Опублікований перелік медичних протипоказань до вакцинації проти коронавірусу. Його привело у своєму Telegram-каналі Міністерство охорони здоров'я України.

Протипоказання до вакцинації встановлюються сімейним або профільним лікарем. При необхідності пацієнт прямує до профільного фахівця, який дає висновок про можливість вакцинації.

При протипоказанні до щеплення однієї з вакцин проти COVID-19 проводиться вакцинування іншими типами. Єдине абсолютно постійне протипоказання до щеплення конкретною вакциною — важка алергічна реакція (анафілактичний шок) на першу дозу.

Тимчасові протипоказання:

Гострі захворювання із температурою вище 38 °C. Вакцинація відкладається на термін до двох тижнів від початку захворювання.

Лікування моноклональними антитілами чи реконвалесцентною плазмою. Вакцинацію можна проводити через 90 днів після закінчення терапії.

Запровадження вакцин проти інших інфекційних захворювань. Вакцинація COVID-19 може бути проведена через два тижні, за винятком інактивованої вакцини проти грипу, котру можна вводити безвідносно від отримання антиковидної вакцини.

Проба з туберкуліном чи аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Вакцинація повинна відкладатись до завершення оцінки проби/IGRA.

COVID-19 в анамнезі. Вакцинація відкладається на три місяці від часу перебігу коронавірусу або здійснюється раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу.

Вагітність та грудне вигодовування — не протипоказання до вакцинації.

Нагадаємо, Комаровський прокоментував ідею примусової вакцинації.

Фото: pixabay.com

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter