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Здоров'я та медицина

1 листопада на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість ендокринолог Костянтин Зуєв

17:12 31 жовтня 2021
лікар

— Іноді хропе практично кожна людина, а постійно — п'ята частина людей віком від 30 років, — пояснює лікар-ендокринолог, старший науковий співробітник відділу патології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України кандидат медичних наук Костянтин Зуєв. — Хропіння виникає через коливання тканин м'якого піднебіння (вони з віком втрачають юнацький тонус), коли при диханні проходить потік повітря.

Причини хропіння — ожиріння, захворювання лор-органів. Також спровокувати хропіння можуть розслаблені м'язи під час сну, перевтома та недосипання, куріння, зниження функції щитовидної залози та інші фактори. Якщо хропіння погіршує стан здоров'я, слід звернутися до фахівця. Допомога лікаря тим більше необхідна тим, хто страждає на апное — зупинки дихання уві сні.

— Чим небезпечне апное?

При синдромі апное сну через перекриття дихальних шляхів на якийсь час припиняється дихання та знижується насичення крові киснем. Людина додає у вазі, у чоловіків може розвинутись еректильна дисфункція. А хронічна гіпоксія уві сні іноді призводить до інфаркту, інсульту і навіть раптової серцевої смерті.

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Апное руйнує життя, адже у людини, крім зупинок дихання уві сні, розбитості та головного болю вранці, сонливості та зниження уваги протягом дня, може виникати стан хронічної втоми, підвищення артеріального тиску, збільшення ваги, порушення еректильної дисфункції.


Як позбутися хропіння? Чи можна усунути апное? Чи нормалізується сон, якщо схуднути? Чому у чоловіків, що хропуть, часто порушується потенція?

На ці та інші питання наших читачів 1 листопада з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість ендокринолог кандидат медичних наук Костянтин Олександрович Зуєв .

Телефонуйте до редакції за телефоном (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте питання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 11 листопада

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