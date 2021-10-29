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Здоров'я та медицина

У Дніпрі вперше в Україні провели масову вакцинацію проти COVID-19 пацієнтів з алергією

19:25 29 жовтня 2021
Вакцинація

В алергологічному центрі Дніпра цього дня зробили щеплення від коронавірусу 53 пацієнтам. Це перша масова вакцинація в Україні для пацієнтів із таким захворюванням, яке іноді може супроводжуватися протипоказаннями, повідомляє прес-служба міськради.

До щеплення готували 55 людей. Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, експерт з алергології Євгенія Дітятковська заявила, що всі пацієнти пройшли необхідне обстеження, зокрема здали відповідні аналізи, і лише двох не допустили до вакцинації.

«Під час проведення вакцинації перебував реаніматолог. Після щеплення пацієнти протягом п'яти днів будуть під наглядом лікарів у стаціонарі «, — зазначила Дітятковська.

За її словами, хворі на алергію знаходяться в зоні ризику зараження коронавірусом, тому для пацієнтів необхідна вакцинація.

Раніше повідомлялося, що Комаровський прогнозує різке зростання смертей від коронавірусу.

Фото: прес-служба міськради Дніпра

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