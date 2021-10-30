З вакцинацією запізнилися: епідеміолог розповіла, коли ситуація з коронавірусом в Україні буде найважчою

Україні, де вже більша частина регіонів перебуває у «червоній» карантинній зоні, не вдасться перемогти цю хвилю коронавірусу вакцинацією. Про це в інтерв'ю ТСН розповіла епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

За її оцінками, у листопаді-грудні ситуація буде найважчою. Зараз країна лише підходить до піка осінньої хвилі коронавірусу. Зростання захворюваності триватиме до нового року.

Нині в Україні набагато більше пацієнтів із коронавірусом, ніж було цього ж періоду минулого року. Інфекція дедалі більше вражає молодих людей та дітей.

У реанімацію потрапляють і 20-річні, і 30-річні, і молодші за 20 років. Серед дітей збільшилися випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги.

Групою ризику залишається літнє населення.

Епідеміолог зазначила, що ті, хто не вакцинований, переносять набагато важче захворювання. Вони мають ускладнення та потрапляють на штучну вентиляцію легень.

Сояк зазначила, що вакцинація вже не зупинить сьогоднішній спалах коронавірусу в Україні, хоча робити щеплення все ж таки необхідно.

«Насправді ми цю хвилю вже не переможемо за допомогою вакцинації, тому що з цим ми запізнилися», — уточнила епідеміолог.

На її думку, зупинити осінню хвилю поширення коронавірусу можна за рахунок обмежувальних заходів та локдаунів.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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