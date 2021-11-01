«Дарниця» допоможе у боротьбі зі стереотипами про біль у жінок

Фармацевтична компанія «Дарниця» запустила медіапроєкт «Знеболь», метою якого є підвищення обізнаності про проблеми болю у жінок.

Як зазначили у компанії з посиланням на дані досліджень ВВС, жіноча частина населення досі часто стикається з непорозумінням, а іноді навіть ігноруванням медичних проблем, пов'язаних із болем. Жінки довше чекають на свою чергу у відділеннях невідкладної допомоги, а ефективні знеболювальні засоби їм прописують загалом рідше, ніж чоловікам.

Першу частину проєкту «Знеболь» присвятили головному болю, зокрема мігрені, яка частіше буває у жінок. Матеріал опубліковано в жіночому онлайн-журналі The Devochki.

«Навіть зараз, у 21 столітті, мігрень часто є предметом недолугих жартів про виконання „подружнього обов'язку“ або „хворобу аристократів“, — розповідають у „Дарниці“. — Насправді ж мігрень — сильний головний біль, який супроводжується нудотою та світлобоязню, — є серйозним неврологічним захворюванням, дуже поширеним серед людей віком від 18 до 65 років».

Спецпроєкт інформує про витоки зневажливого ставлення до мігрені у жінок і містить підказки щодо симптомів, за яких слід звернутися до лікаря.

«В усьому світі мігрень пов’язана зі значною стигмою, особливо серед жінок. В Україні, де історично жінки мають дуже багато відповідальності як в родині, так і поза нею, ситуація є ще гіршою, — відзначила заступниця директора з медичних питань фармацевтичної компанії „Дарниці“, кандидат медичних наук Лідія Гончар-Чердаклі. - Мета нашого проєкту — підвищити обізнаність про дане неврологічне захворювання, спонукаючи жінок з мігренню вчасно звертатись по допомогу, а суспільство краще розуміти проблеми людей з головним болем».

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована у 1930 році. З 1998 року «Дарниця» є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Стратегічні напрямки розвитку портфеля — кардіологія, неврологія, розв’язання проблем болю. Протягом 2015−2020 років компанія випустила на ринок 50 фармацевтичних брендів. Бенефіціари компанії — сім’я Загорій.

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter