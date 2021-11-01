«Виходимо на пік»: у МОЗ спрогнозували початок спаду хвилі захворюваності на коронавірус в Україні

Наразі Україна знаходиться на піку захворюваності на COVID-19, а спаду можна чекати протягом двох тижнів. Такі прогнози на брифінгу зробив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

«З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація», — цитує чиновника Укрінформ.

У свою чергу в Києві припускать, що високий рівень захворюваності збережеться протягом місяця, тому в умовах «червоної зони» столиця може жити протягом місяця.

«Попередньо всі кажуть, що все це може тривати протягом місяця. Якщо протягом 2−3 тижнів ми бачитимемо динаміку, яка знижуватиметься, якщо ми підійдемо до ключових критеріїв, які будуть підходити для помаранчевої зони, відповідно будемо приймати рішення знизити статус до помаранчевої зони. Але, на жаль, на сьогоднішній день поки що такої тенденції немає», — заявив мер Віталій Кличко в ефірі каналу Україна 24.

Нагадаємо, нині в Києві розглядають можливість повернутися до очного навчання учнів молодшої школи.

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