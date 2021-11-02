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Здоров'я та медицина

Колективний імунітет Києву поки що не «світить»: епідеміолог назвав невтішні цифри

12:36 2 листопада 2021
Олег Рубан

Незважаючи на стрімкі темпи вакцинації жителів столиці від COVID-19, рівень колективного імунітету в мегаполісі ледь сягає 65%. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив головний санітарний лікар Києва Олег Рубан .

Він послався на офіційні дані, що свідчать про те, що в Києві вже перехворіли приблизно 280 тисяч осіб, а 1 млн людей пройшли процедуру вакцинації.

«Враховуючи дані цифри, можу сказати, що в Києві рівень колективного імунітету сягає 65%. Як показує досвід Ізраїлю та інших країн, зниження захворюваності можливе при формуванні колективного імунітету на рівні 85−90%», — зазначив епідеміолог.

Він також підкреслив, що хоча вакцинація і є єдиним сучасним заходом подолання епідемії та стабілізації епідемічної ситуації, вона має проводитися з дотриманням усіх протиепідемічних заходів (недопущення скупчення людей, дистанція, масковий режим).

Нагадаємо, з понеділка, 1 листопада, коли Київ увійшов до «червоної» карантинної зони, стали жорсткішими правила проїзду у громадському транспорті — у пасажирів вибірково повинні перевіряти чи наявність негативного ПЛР-тесту, чи сертифікатів про вакцинацію. Крім того, лише з такими документами дозволено працювати, а також відвідувати заклади харчування, готелі, заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри, торговельно-розважальні центри, а також брати участь у масових заходах.

Фото скрін відео YouTube

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