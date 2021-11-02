У Києві, як і в Україні загалом, останні три місяці превалюючим штамом коронавірусу є збудник «Дельта».

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан. Однак, за його словами, на сьогоднішній день не можна сказати, які штами виявляють медики — тотальний генетичний аналіз збудника не провадиться.

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Цей штам відрізняється коротким інкубаційним періодом — ускладнення виникають на 3−5-й день.

«Раджу усім, у кого з'являються якісь ознаки хвороби, одразу звертатися за медичною допомогою для діагностування даного захворювання» , — зазначив медик і додав: «Сьогодні уражаються всі верстви населення, проте максимальним переносником інфекції, а з наукової точки зору, рушійною силою цього процесу виступають діти та підлітки. Якщо ми правильно врегулюємо заходи щодо цього контингенту, тоді вдасться врегулювати й епідемію».

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Епідеміолог прогнозував пік захворюваності у Києві на кінець жовтня — початок листопада. «Найближчі три тижні мають відбуватися заходи щодо врегулювання епідситуації у місті Києві» , — додав він.

Ексклюзивний матеріал «Коли Київ отримає колективний імунітет, про пік захворюваності та головних переносників COVID-19: розповів Олег Рубан» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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