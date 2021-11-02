Почервоніння шкіри та головний біль: у МОЗ повідомили про побічні ефекти вакцинації
Частота несприятливих подій після щеплень COVID-19 становить в Україні 0,1%. Жодного летального випадку через імунізацію від коронавірусу не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За словами директора департаменту фармаконагляду Державного експертного центру Тетяни Башкатової, більшість несприятливих подій після імунізації — це звичні для медиків прояви:
- почервоніння шкіри;
- міалгія (болі у м'язах);
- головний біль;
- нездужання;
- підвищення температури тіла тощо.
Крім того, в Україні зареєстровано 14 випадків анафілаксії, причому введено вже близько 17 млн доз.
«Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований… профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик «, — зробили висновок у МОЗ.
Нагадаємо, у Києві відкрили пункти, де після вакцинації можна згенерувати сертифікат. Раніше повідомлялося, як антивакцинаторам уникнути усунення від роботи.
Фото: pixabay.com288
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