Почервоніння шкіри та головний біль: у МОЗ повідомили про побічні ефекти вакцинації

Частота несприятливих подій після щеплень COVID-19 становить в Україні 0,1%. Жодного летального випадку через імунізацію від коронавірусу не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За словами директора департаменту фармаконагляду Державного експертного центру Тетяни Башкатової, більшість несприятливих подій після імунізації — це звичні для медиків прояви:

почервоніння шкіри;

міалгія (болі у м'язах);

головний біль;

нездужання;

підвищення температури тіла тощо.

Крім того, в Україні зареєстровано 14 випадків анафілаксії, причому введено вже близько 17 млн доз.

«Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований… профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик «, — зробили висновок у МОЗ.

Нагадаємо, у Києві відкрили пункти, де після вакцинації можна згенерувати сертифікат. Раніше повідомлялося, як антивакцинаторам уникнути усунення від роботи.

Фото: pixabay.com

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