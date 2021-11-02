COVID-19 масово провокує депресію: за яких симптомів не можна відкладати візит до лікаря

«Похмура пора…» — це про осінь, гарну, але депресивну пору року. Сьогодні до сезонної депресії масово приєднуються ті, хто, перехворівши на COVID-19, досі відчуває його наслідки — тривожність, слабкість, зневіру. І навіть небагатьох, які вбереглися від зараження вірусом, іноді накриває хвиля поганого настрою та апатії.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я застерігають про пандемію депресії, яку провокує підступний коронавірус. «Порушення психічного здоров'я набули масштабу ще однієї, паралельної, пандемії», — зазначає директор Європейського бюро ВООЗ Ганс-Генрі Клюге.

Якщо людина протягом двох тижнів не одержує задоволення від того, що раніше тішило, потрібно насторожитися. Ще більш тривожний симптом — погіршення концентрації уваги, безсоння чи зайва сонливість, відсутність апетиту чи, навпаки, безконтрольне поглинання їжі. Вимагає допомоги спеціалістів людина, яка, відчувши себе пригніченою, подумує про те, як собі нашкодити.

У таких випадках фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України закликають пройти скринінг на депресію. Це можна зробити, звернувшись до сімейного лікаря або фахівця з психічного здоров'я або в Інтернеті онлайн.

Депресія — найпоширеніший психічний розлад у світі. За даними ВООЗ, щороку хвороба вражає понад 300 мільйонів людей. Як розпізнати депресію? Потрібно звертати увагу на такі ознаки:

переважно пригнічений настрій,

суттєве зниження інтересу до справ та улюблених занять та відсутність задоволення від них,

значна втрата або набір ваги,

підвищена збудливість або загальмованість,

порушення сну,

втома або безсилля,

переживання неповноцінності чи безпідставної провини,

нездатність концентрувати увагу або ясно мислити,

регулярні думки про смерть, наміри чи спроби самогубства.

Якщо протягом двох тижнів виявляється хоча б п'ять ознак, можна запідозрити хворобу та потрібна допомога фахівця. Спочатку можна проконсультуватися у сімейного лікаря (особливо якщо раніше ніколи не було подібних симптомів) — деякі ознаки пов'язані з фізичним станом. Також цією проблемою займаються фахівці: неврологи чи психотерапевти, а важких випадках — психіатри.

Залежно від тяжкості захворювання (легкого, помірного чи тяжкого) призначається лікування. Тим, хто страждає на виражену депресію, потрібна допомога психотерапевта. А при тяжкому та дуже тяжкому прояві хвороби лікар-психіатр призначає антидепресанти та контролює їх прийом.

Важливо пам'ятати: депресія не проходить сама собою. Як і будь-яка хвороба, вона може посилюватися. Це головна причина, через яку її не можна соромитися, а слід лікувати. Щоб осінь знову радувала та захоплювала, а життя грало яскравими фарбами.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року препарати від депресії можна отримати за програмою «Доступні ліки» .

Фото: pixabay.com

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