42% українців, які ще не вакцинувались від COVID-19, готові це зробити — дослідження ЮНІСЕФ

В Україні, де з початку листопада більшість областей потрапили до «червоної» карантинної зони через розповсюдження коронавірусу, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов.

Про це свідчать дані соцопитування, яке провів дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Нагадаємо, що станом на ранок середи, 3 листопада, в Україні 10 682 752 людей вже отримали хоча б першу дозу, а 7 596 587 — завершили імунізацию.

Соціологи відзначають, що найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей. Статистика свідчить, що вакциновані люди у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені.

Дані ЮНІСЕФ.

Згідно з даними, 65% респондентів вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти. Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19 і 62% погоджуються, що щеплення необхідно робити.

Чому дехто досі сумнівається? Серед основних причин — недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.

Дані ЮНІСЕФ.

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини. Майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

Зазначається, що важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувались, 77% дослухались би до поради лікаря вакцинуватись.

Понад половина з тих, хто не хоче вакцинуватись, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% - не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% - лікар не рекомендував щепитись.

Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження «червоних» зон) дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що станом на ранок 3 липня в Україні зафіксували більше 23 тисяч нових випадків ковіду, 720 українців померли.

Фото з Pixabay.

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