Вакцина та безпліддя: медик розповіла, чи впливає щеплення від коронавірусу на чоловічу потенцію

Вакцинація проти коронавірусу негативно не впливає на фертильність жіночого та чоловічого організму. Вакцини не викликають безпліддя у жінок та не знижують чоловічу потенцію. Про це заявила сімейна лікарка з Мелітополя Ольга Єндовицька, пише «РІА Мелітополь».

Медик уточнила, що всі вакцини, які використовуються у боротьбі з коронавірусними інфекціями, не містять живих частинок. Тому вони не змінюють ДНК, не впливають на потенцію та не призводять до безпліддя.

Вакцина мРНК працює внутрішньоклітинно. Але в ядро ​​клітини вона не потрапляє, на клітинний геном впливати не може.

На імунітеті людини вакцина від коронавірусу негативно не позначається. Препарат, навпаки, свого роду дає інструкцію, як виробити антитіла на певні збудники.

Те, що вакциновані українці повторно хворіють на коронавірус, медик пояснила зростанням кількості інфікованих та високою заразністю штаму «Дельта». Медик підтверджує, що вакциновані люди не застраховані від хвороби, але мають більше шансів зберегти життя.

На сьогодні в Україні, за даними МОЗ, повністю вакциновано лише понад 7 мільйонів людей, одну дозу отримали близько 11 мільйонів.

Нагадаємо, що в МОЗ дозволили змішувати антиковідні вакцини, якщо для повторної процедури препарат виявився недоступним.

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