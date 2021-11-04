82 відсотки померлих від ковіда в Україні — люди старші 60: навіщо МОЗ шукає інфоволонтерів

Міністерство охорони здоров'я, яке зафіксувало рекордну кількість хворих на коронавірус, закликає всіх українців стати інфоволонтерами — інформувати людей похилого віку із захисту від COVID-19 і пояснювати, чому важливо вакцинуватися. Про це повідомляється на сайті відомства.

За даними МОЗ, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років. Станом на 31 жовтня щеплено принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу лише 28% з них.

Допомогти захистити людей похилого віку можуть інфоволонтери боротьби з COVID-19. На сайті відомства розміщено набір, який містить буклети з інформацією про вакцинацію, поради з комунікації про щеплення, макети постера та пам'ятки.

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Фото: pixabay.com

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