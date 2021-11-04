У Моршині вакцинувалися від коронавірусу 75 відсотків мешканців: серед них немає жодного госпіталізованого

«Моршин — єдине місто в Україні, де немає коронавірусу». Такими заголовками ось уже тиждень рясніють усі газети та інтернет-видання. Місто називають єдиним населеним пунктом у країні, де людям завдяки масовій вакцинації вдалося досягти колективного імунітету. Там вакцину проти коронавірусу отримали 75 відсотків населення. І результати вражають. У той час як вся країна буквально задихається від ковіду , новий спалах якого обумовлений агресивним штамом «Дельта» , жителі Моршина до лікарень із COVID-19 не потрапляють. У міській лікарні, де приймають сімейні лікарі, — ні юрби, ні колапсу, а в районній лікарні для ковід-хворих — мешканці всіх прилеглих населених пунктів, окрім Моршина. І хоча говорити про те, що в Моршині зовсім немає коронавірусу, неправильно (вірус там є, але вакциновані люди, яких більшість, переносять його легко), там вдалося домогтися головного: люди не потребують апаратів ШВЛ і не вмирають. По суті, COVID-19, який у нашій країні зараз щодня забирає понад 500 людських життів (за цим показником ми вже другі в Європі), для більшості жителів Моршина став звичайним ГРВІ. У чому секрет успішної вакцинації у цьому невеликому курортному містечку? Чому у всій країни поки що не виходить, а у них вийшло? «ФАКТИ» дізнавалися подробиці.

«По місту стояли намети, як під час виборів»

Вакцини в Україні, як відомо, є у вільному доступі. Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac — вже влітку можна було вибирати будь-яку. Але масово щеплюватися люди кинулися тільки зараз, і більшість роблять це не через побоювання за власне здоров'я, а щоб у «червоних» зонах працювати, їздити в транспорті, ходити до ТРЦ та кінотеатрів. У Моршині більшість жителів вже влітку було вакциновано. У місті кампанія з масової імунізації стартувала у квітні та відрізнялася тим, що там не було пріоритетних груп — прищеплювали всіх, кому виповнилося 18 років. По всій країні в цей час намагалися вакцинувати медиків і пенсіонерів, але останні здебільшого відмовлялися, вірячи фейкам, що розповсюджуються в соцмережах. Мешканці Моршина, з якими поговорили «ФАКТИ», зізнаються: спочатку теж налякали страшилками з Інтернету.

— Я дивився телеканали, де відкрито агітували проти завезеної тоді в Україну вакцини CoviShield (вироблена в Індії AstraZeneca. — Авт.). Надивився і боявся щеплюватися, — розповідає 72-річний Анатолій. — Так би, мабуть, цього й не зробив, якби мені не почали дзвонити та вмовляти. Дзвонили наші місцеві медики. Наполегливо пропонували записати мене на певний час, розповідали, що дослідження підтвердили безпеку вакцини. Сказали, що з моїм букетом хронічних хвороб (гіпертонія, стент у серці та артрит) мені не просто можна, а необхідно вакцинуватися, тому що перебіг хвороби, якщо заражусь коронавірусом, може бути дуже важким.

Скажу чесно: пішов на щеплення, бо мені вже незручно цим медикам відмовити. Витратили на мене стільки часу, дзвонили, умовляли. А зараз я їм дуже вдячний за наполегливість. Три тижні тому на Одещині помер від ускладнень ковіду мій друг зі схожим набором хронічних хвороб. Він не був вакцинований. А я минулого тижня контактував із людьми, у яких потім підтвердився ковід, і навіть не заразився.

Місцева мешканка Ірина каже, що вакцинувалась насамперед тому, що боялася втратити роботу.

— Моршин — курортне місто, і через пандемію у нас зовсім не було відпочивальників, — розповідає жінка. — Я працюю в санаторії і розуміла, що якщо так піде й надалі, залишусь без роботи. А вакцинація, як казали місцеві чиновники, це шанс створити у санаторіях безпечні умови та приймати людей, попри спалахи ковіду в країні та локдауни. У мене були сумніви, чи не зашкодить вакцина.

Після такої кількості різної інформації в Інтернеті вже не знаєш, кому вірити. Усі свої запитання я поставила медикам просто на вулиці. У нас по місту стояли намети — як під час виборів. Там сиділи медики, котрі розмовляли з кожним, хто, як я, сумнівався. У мене, наприклад, алергія на деякі продукти та препарати. Але мені докладно розповіли, чому вакцини не варто боятися. В результаті я прищепилася вакциною CoronaVac. Вплинуло ще й те, що люди довкола теж прищеплювалися, і я бачила, що з ними все гаразд.

У Моршині кампанія з імунізації стартувала у квітні, вона вирізнялася тим, що там не було пріоритетних груп — прищеплювали всіх, кому виповнилося 18 років

— У моєму оточенні зараз вакциновано всіх, — каже місцевий житель Олексій. — Особисто мене вмовляти не довелося. Я минулого року досить тяжко перехворів, мав ураження 25 відсотків легень. І як тільки з'явилася можливість, одразу вакцинувався залишковою дозою CoviShield. Щодо більшості інших людей, то, гадаю, спрацювала добре організована інформаційна кампанія: всім дзвонили, запрошували, у під'їздах висіли плакати про безпеку вакцин. Крім того, у місті багато медиків, і вони також впливали на громадську думку.

«За прогнозами антивакцинаторів, у травні 2021 року всі щеплені жителі міста мали померти»

Мер Моршина Руслан Ільницький підтверджує: інформаційній кампанії справді приділялося багато уваги.

— Місцеві телеканали щодня випускали репортажі на тему вакцинації, докладно розповідали про вакцини, знімали весь процес, — розповів «ФАКТАМ» Руслан Ільницький. — Згодом вакцинальною кампанією у нашому місті зацікавилися й центральні ЗМІ. Моршин — це пілотний проєкт МОЗ, у квітні в нас почалася вакцинація одночасно всього дорослого населення. Подібні проєкти це вже світовий досвід. Коли у певній країні чи населеному пункті в найкоротші терміни вакцинують переважну більшість людей і дивляться, чи виробився колективний імунітет.

Щоб реалізувати такий проєкт у нашому місті, ми писали листи до всіх можливих інстанцій. Виходили насамперед із катастрофічної економічної ситуації, в якій опинилися навесні 2021 року, коли у Моршині закрилися всі санаторії, а саме там працює більшість місцевих мешканців. Усі сиділи вдома і розуміли, що їм незабаром нічого буде їсти. Тому багато людей, йдучи на вакцинацію, говорили: «Ми в це не віримо, але якщо після щеплення нам дозволять працювати, вакцинуємося». Ми розпочинали цей проєкт на свій страх та ризик. Бо ще березневі опитування серед місцевих жителів показували, що готові вакцинуватися не більше 30 відсотків. Ще близько 50 відсотків сумнівалися.

— Як вам у результаті вдалося в найкоротші терміни прищепити 75 відсотків?

— Як я вже сказав, велику роль відіграли місцеві ЗМІ, за що їм дуже вдячний. Ми проводили серйозну агітацію — у всьому місті висіли білборди із закликами вакцинуватися, людям роздавали інформаційні буклети. Багато хто жартував, що в нас почалася передвиборча кампанія, бо в місті, як перед виборами, з'явилися агітаційні намети.

Ми запросили до цих наметів лікарів. Заохочували їх преміями, і вони сиділи у цих наметах і спілкувалися з населенням — спростовували фейки, розвінчували безглузді міфи із соцмереж. Кожному докладно розповідали про вакцини, про принцип їхньої дії. До нас неодноразово приїжджав координатор вакцинації на Львівщині Олег Когут, який розвінчував ці ж міфи по телебаченню.

Найбільшу увагу приділяли китайській вакцині CoronaVac, тому що саме вона на той момент була у Моршині основною. До цього, в березні, була AstraZeneca. Я сам вакцинувався AstraZeneca ще 7 березня, і спеціально зробив це публічно. Те саме зробили керівник заводу Моршинської води, керівники санаторіїв, вчителі та, що дуже важливо, сімейні лікарі. Їх ніхто до цього не примушував, це був їхній свідомий вибір.

— Зважаючи на те, що в Україні чимало сімейних лікарів, які відмовляють людей від вакцинації, Моршину з сімейними лікарями пощастило…

— Це справді так. Крім того, ми створили три спеціальні бригади медиків, завданням яких було обдзвонювати всіх мешканців Моршина, які досягли 18-річного віку, і запрошувати на вакцинацію. Декому доводилося дзвонити по п'ять-шість разів, переконувати, умовляти. Багато медиків до ночі сиділи на телефоні… І не просто запрошували, а кожному призначали конкретний час, щоб уникнути натовпу. Благо у маленькому місті (у Моршині проживає понад чотири тисячі осіб, з них 3 тисячі 439 осіб — дорослі) це було нескладно організувати.

У нас працювали два пункти вакцинації та одна мобільна бригада, яка приїжджала вакцинувати, наприклад, самотніх пенсіонерів. Перевага вакцини CoronaVac у тому, що там лише одна доза. Це дозволяло приїхати до кожного, хто не міг дістатися пункту вакцинації самостійно. Побачивши, як прищеплюються сусіди та колеги, багато хто з тих, хто спочатку категорично відмовлявся, передумали. У маленькому місті всі один в одного на очах. І люди бачили, що ні з ким із тих, хто вакцинувався, не сталося нічого поганого. На щастя, у нас у місті не було жодного тяжкого ускладнення після вакцинації.

Але навіть попри це, антивакцинатори, які тут теж є, не вгамовувалися. Звинувачували нас у всіх смертних гріхах, в експериментах над людьми. За їхніми прогнозами, вже у травні 2021 року всі, хто вакцинувався, мали померти. Але вже листопад — і результат говорить сам за себе.

— На жаль, те, що відбувається в країні, показує, що люди швидше схильні вірити в те, що «всі помруть від вакцини у травні», ніж заглиблюватися у висновки доказової медицини.

— Ми намагалися перебити міфи, що транслюються антивакцинаторами, позитивними інформаційними сюжетами. Запускали велику кількість відеороликів із епідеміологами, досвідченими лікарями. Не менш активними були у соціальних мережах.

— Чи правда, що у місцевій лікарні зараз немає пацієнтів із ковідом?

— Тут хотів би внести ясність. Лікарня у Моршині не приймає таких хворих. Пацієнтів із COVID-19 везуть до Стрийської регіональної лікарні, яка закріплена в тому числі й за Моршином. Так от, у цій лікарні з Моршина зараз лише дві пацієнтки, і обидві не вакциновані. А серед усіх вакцинованих мешканців Моршина не госпіталізовано жодної людини. Загалом у місті зараз 27 хворих. Десять із них вакциновані, але хворіють у легкій формі вдома. І це свідчить, що вакцина однозначно працює.

— Більшість жителів Моршина щеплені CoronaVac?

— CoronaVac та Pfizer, який з'явився трохи згодом. Є щеплені AstraZeneca, але їх менше.

— З огляду на сприятливу епідемічну обстановку в місті санаторії працюють?

— Так. Персонал санаторіїв вакцинований, тому вони зараз можуть працювати, навіть якщо вся область знаходиться в «червоній» зоні. Санаторії приймають відпочивальників із ковід-сертифікатами чи негативними ПЛР-тестами на коронавірус. Люди захистили своє здоров'я, і вони мають роботу. Це, я вважаю, найголовніше.

У Моршині працюють санаторії, у місті багато відпочиваючих

— Загалом у країні ситуація із вакцинацією зовсім не така, як у вашому місті: до запровадження «червоних» зон більшість людей і не думали вакцинуватися. Та й зараз чимало тих, хто готові платити гроші за підроблені сертифікати, замість того, щоб безплатно захистити своє життя. Чому щеплювальну кампанію в Україні поки що не можна назвати успішною?

— Моршин — маленьке місто, у нас організувати інформаційну кампанію було трохи легше. Але я бачу, що зараз і МОЗ, і ЗМІ активно працюють у цьому напрямі. Адже люди скрізь однакові. І в інших країнах теж були такі труднощі. Мені хочеться вірити, що в результаті все вийде.

Раніше лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, коли Київ отримає колективний імунітет, про пік захворюваності та головних переносників COVID-19.

Фото: morshyn-rada.gov.ua

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