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Здоров'я та медицина

В аптеках Києва запускають вакцинацію від грипу: де можна отримати дозу

19:27 4 листопада 2021
В аптеках Києва запускають вакцинацію від грипу: де можна отримати дозу

Міністерство охорони здоров'я запускає пілотний проект щодо організації вакцинації від грипу в аптеках Києва.

Як повідомили у прес-службі МОЗ, з 10 по 14 листопада отримати щеплення буде можливо в п'яти столичних аптеках:

  • вул. Ярославів Вал, 20
  • вул. Московська, 46/2
  • вул. Велика Васильківська, 112А
  • вул. Дмитрівська, 2
  • вул. Срібнокільська, 2А

Умовою участі у проекті є вік — старше 18 років, а також наявність паспорта та ІПН.

Спочатку пацієнтів огляне лікар, потім вони зможуть купити в цій аптеці препарат, яким їм і зроблять щеплення.

«Проект допоможе спростити доступ до вакцинації проти грипу і продемонструвати, що Україна готова до впровадження передових світових практик у сфері охорони здоров'я, таких як щеплення в аптеках», — заявляють медики.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що в новому епідемічному сезоні в Україні циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу .

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