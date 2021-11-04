У «Дії» запускають сертифікат про одужання від ковіда, але отримати його зможуть не всі: названа умова

З 8 листопада невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, можуть отримати в застосунку «Дія» цифровий COVID-сертифікат про одужання. Цей документ дозволятиме упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину, роз'яснюють у МОЗ України.

Важливо, що сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі і не згенерується, якщо діагноз COVID-19 було встановлено у 2020 році чи раніше у 2021 році.

При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ — завантажити сертифікат не зможуть.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

внутрішній — для використання всередині країни в умовах «жовтого» та «червоного» рівнів епіднебезпеки;



міжнародний — для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

Втім, вакцинуватися все ж буде набагато безпечніше — зробити це можна не раніше на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР.

Нагадаємо, що з 8 листопада в Україні мають намір відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати педагогів і чиновників, для яких вакцинація визначено як обов'язкову. Виключенням є ті, хто нещодавно перехворів і документально це підтвердив.

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