«Хлопці, не уподібнюйтесь дикунам»: доктор Комаровський розповів, чи врятують цибуля та часник від вірусів

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський, який закликав показувати антивакцинаторам крематорії та морги, заявив, що в сезон простудних захворювань можливість підхопити ГРВІ не зменшують ні продукти бджільництва, ні бальзам «Зірочка», ні жодні краплі-креми-мазі з інтерфероном.

Також не рятують і розставлені по квартирі (приміщеннях дитячого садка) блюдця з нарізаною цибулею. Більш того, насичений запах цибулі лише збільшує кількість мокротиння, провокує кашель та спазм бронхів, зазначив медик у своєму Instagram .

Окремо Комаровський звернув увагу до т.зв. «блокатори вірусів», назвавши їх черговими «фуфломіцинами».

«Їхня відмінність від намиста з леопардових зубів полягає лише в тому, що леопардові зуби — це вмістище доброго духу, який нібито здатен відігнати злий дух болотної лихоманки, а „блокатор вірусу“ — вмістище діоксиду хлору, нібито здатного відігнати вірус грипу,» — зазначає автор посту.

Нагадаємо, у Києві запускають вакцинацію від грипу в аптеках.

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter