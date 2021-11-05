Проблеми з електронними лікарняними: українцям розповіли про поширені помилки та дали пораду

У Мінсоцполітики дали відповіді на найпоширеніши запитання, які виникають у громадян після впровадження в країні електронних лікарняних листків — на е-версію в Україні перейшли з 1 жовтня.

За даними міністерства, Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування вже 360 тисяч електронних листків непрацездатності на суму 641,4 мільйона гривень.

Чому не прийшло SMS про створення е-лікарняного?

Створення е-лікарняних відбувається автоматично для тих пацієнтів, яких було ідентифіковано як застрахованих осіб. Зазвичай, про це надходить повідомлення на вказаний контактний номер телефону, однак SMS може не прийти — це ще не свідчить про те, що лікарняний не створено, тож хвилюватись не потрібно. Наприклад, в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду може бути не вказано номер телефону. Авторизуйтесь на сайті portal.pfu.gov.ua за допомогою ЕЦП або BankID і перевірте, чи створено е-лікарняний. Там же ви зможете оновити контакти і надати дозвіл надсилати вам повідомлення.

Читайте також: Гроші видадуть лише на 8-й день після закриття: українців попередили, як будуть проводити виплати по е-лікарняним.

Що робити, якщо е-лікарняний не створено?

Найчастіше помилки при створенні е-лікарняних пов’язані з ідентифікаційними даними. Інформація щодо пацієнта завантажується з реєстру пацієнтів у медичний висновок автоматично і збігається з даними, зазначеними у декларації із сімейним лікарем.

Якщо ідентифікаційні дані пацієнта, зазначені у декларації, не збігаються із даними у реєстрі застрахованих осіб, е-лікарняний не буде створено.

Часто такі помилки пов’язані із застарілою інформацією, яка не була вчасно оновлена. Прискіпливо перевірте всі дані та внесіть корективи — е-лікарняний буде створено після усунення неточностей. Найкраще завчасно перевіряти правильність внесення інформації і оперативно повідомляти лікаря і роботодавця про всі зміни.

Також е-лікарняний може не бути сформовано через відсутність інформації про трудові відносини або її недостовірність — у такому випадку роботодавець має подати відповідний податковий звіт, його уточнення або повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Як з’ясувати, коли оплатять е-лікарняний?

Це можна зробити онлайн — інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щоденно оновлюється у телеграм-каналі https://t.me/socialfund.

Перші п’ять днів страхового випадку оплатить роботодавець, а решту, аж до одужання, фінансує Фонд соціального страхування України (за винятком допомог по вагітності та пологах і по догляду за хворими дітьми — вони оплачуються за кошти ФССУ з першого дня).

Щоб дізнатись дату фінансування, потрібно знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняним — не втрачайте зв’язок і цікавтесь станом оформлення заяви. Уточнити дату можна також у відділенні Фонду, для цього у кожному обласному управлінні створено окремі гарячі лінії.

Читайте також: Електронні лікарняні: що робити тим, хто одужав раніше або хворіє занадто довго.

Коли е-лікарняний стане готовим до оплати?

Починати призначення працівнику матеріального забезпечення і оформлення заяви-розрахунку можна з дати видачі е-лікарняного. Датою видачі для електронних листків непрацездатності вважається восьмий день після дати закриття, яка зазначена в документі.

А для е-лікарняних по вагітності та пологах — восьмий день після дати відкриття. Однак е-лікарняні можуть ставати «готовими до сплати» зарано — у таких випадках потрібно орієнтуватись на дати. Ці технічні неточності поступово врегулюють.

Матеріал «Електронні лікарняні в Україні: МОЗ роз'яснив усе до дрібниць» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту Мінсоцполітики.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter