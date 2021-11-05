26.08 / 26.28 30.03 / 30.37
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Вакцинація дітей в Україні: що важливо знати та потрібно зробити батькам

10:38 5 листопада 2021
вакцинація

В Україні дозволено вакцинацію дітей проти коронавірусу. Вакцинувати можна дітей віком 12 — 17 років. Щеплення проводиться виключно вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

На HELSI.ME розповіли, про що мають подбати батьки, які хочуть, щоб їхні діти отримали щеплення проти коронавірусу.

Зокрема, на вакцинацію потрібно прийти з формою 063/0, до якої внесено усі планові щеплення дитини. Отримати форму можна у сімейного лікаря чи педіатра.

Саме щеплення від коронавірусу можна отримати як у поліклініках, так і в центрах масової вакцинації.

Перед тим, як вести дитину на вакцинацію, потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем чи педіатром.

Якщо медзаклад, де обслуговуються батьки, працює з Helsi, то дані про щеплення дитини можна буде переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої вакцинації».

Нагадаємо, відомий педіатр Євген Комаровський заявив, що діти — одне з головних джерел поширення інфекції. Тому вакцинація дітей буде вагомим внеском у припинення пандемії.

Як повідомляли «ФАКТИ», у додатку «Дія» з'явилися СOVID-сертифікати для дітей.

Фото: https://ua.depositphotos.com

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Клас

«Процес має продовжуватися»: у МОЗ різко розкритикували запровадження дистанційного навчання у школах

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

комунальні платежі

Оплата абонентського обслуговування: стало відомо, хто отримає субсидію

Гроші

Максимальна пенсія зросте до 20 тисяч: хто може розраховувати на збільшення у грудні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.