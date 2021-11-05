Вакцинація дітей в Україні: що важливо знати та потрібно зробити батькам

В Україні дозволено вакцинацію дітей проти коронавірусу. Вакцинувати можна дітей віком 12 — 17 років. Щеплення проводиться виключно вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

На HELSI.ME розповіли, про що мають подбати батьки, які хочуть, щоб їхні діти отримали щеплення проти коронавірусу.



Зокрема, на вакцинацію потрібно прийти з формою 063/0, до якої внесено усі планові щеплення дитини. Отримати форму можна у сімейного лікаря чи педіатра.



Саме щеплення від коронавірусу можна отримати як у поліклініках, так і в центрах масової вакцинації.



Перед тим, як вести дитину на вакцинацію, потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем чи педіатром.



Якщо медзаклад, де обслуговуються батьки, працює з Helsi, то дані про щеплення дитини можна буде переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої вакцинації».

Нагадаємо, відомий педіатр Євген Комаровський заявив, що діти — одне з головних джерел поширення інфекції. Тому вакцинація дітей буде вагомим внеском у припинення пандемії.



Як повідомляли «ФАКТИ», у додатку «Дія» з'явилися СOVID-сертифікати для дітей.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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