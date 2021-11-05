«Дарниця» презентувала новий препарат для контролю тиску

Розширюючи список ефективних антигіпертензивних препаратів, фармацевтична компанія «Дарниця» випустила на український ринок «Рамітон А». Про це повідомила пресслужба компанії.

За повідомленням компанії, він призначений для лікування дорослих пацієнтів, яким для підтримки стабільного тиску потрібні раміприл та амлодипін. Ці діючі речовини містяться у новому лікарському засобі.

Міжнародна статистика доводить, що за останні 30 років у світі вдвічі виросла кількість дорослих з гіпертонією. В Україні 43,5% людей працездатного віку мають цю хворобу, і це тільки ті, кому поставили офіційний діагноз.

«За міжнародною шкалою SCORE, українці мають високий ризик смертності від серцево-судинних хвороб. Артеріальна гіпертензія виникає частіше всіх інших захворювань цього типу, від неї страждають 30−45% дорослих українців. Саме тому ми продовжуємо розширювати список ефективних кардіологічних препаратів», — зазначив директор з медичних питань фармацевтичної компанії «Дарниця» Ігор Никифорчин.

Як відмічають у фармкомпанії, сьогодні на більшість дорослих впливають фактори ризику розвитку артеріальної гіпертензії: сидячий спосіб життя, шкідливі звички, неправильне харчування, надлишкова вага та стрес. Підвищений артеріальний тиск — це глобальний фактор передчасної смерті. А його ефективне лікування рятує життя: ризик серцевої недостатності знижується на 50%, інсульту - на 40%, серцево-судинної смерті - на 20%.

«Рамітон А» є ліками так званого «першого ряду» — це засоби, які фахівці призначають в першу чергу для швидкої стабілізації тиску. Раміприл та амлодипін працюють як інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ). Вони стабілізують тиск, знижуючи загальний периферичний судинний опір, який судинна система надає кровотоку.

Вже за годину після вживання «Рамітон А» викликає розширення судин та полегшує стан пацієнта.

«Найкращий ефект препарат дає при лікуванні курсом, проте поодинокий прийом для купірування гострого стану також можливий», — повідомили в фармкомпанії.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована у 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфоліо компанії включає близько 250 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

Раніше фармацевтична компанія «Дарниця» повідомтла про випуск нового препарату для боротьби з тромбозом — утворенням згустків крові на внутрішній поверхні судин, що заважають повноцінному кровообігу.

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