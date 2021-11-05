Медики відмовили у вакцинації від COVID-19: що робити

Жителі «червоних» зон України масово кинулись займати черги на вакцинацію від коронавірусу. На четвертому місяці пʼятого етапу вакцинації виявилось, що лише чверть дорослого населення має право їздити в транспорті та заходити до магазинів. Лише після того, як «півень клюнув», українці вирішили нарешті вакцинуватись. Та виявилося, що їх «не чекали»: пропускна система центрів та інших осередків вакцинації не впоралася з напливом тих, хто бажає отримати щеплення. Звісно, тут свою роль зіграло й те, що більшість хоче вакцинуватися Pfizerʼом. Запаси якого не безмежні. Тому записатись в електронну чергу на цю вакцину вдається далеко не всім. Не менш популярні AstraZeneca та CoronaVac: запис на найближчі дні у більшості пунктів вакцинації також недоступний. Та навіть якщо ви вже й записані на конкретний час, не все так просто.

Найбільші проблеми, звісно, у найбільшому місті України. Хоч тут вакцинують і в поліклініках, і в Міжнародному виставковому центрі, й у центрах вакцинації в ТРЦ та ЦНАПах. «Дєвушка, у нас немає ніякого запису, лише жива черга! — Та як же нема, як у Хелсі є, і я вчора записувалась?! — Мало лі, що в тому Хелсі! В нас такого нема, всі стоять!» — приблизно такі діалоги, які наводить у фейсбуці киянка Вікторія Різниченко, відбуваються у багатьох пунктах. Причому у людей ще й вимагають чомусь направлення від сімейного лікаря, посилають в реєстратуру за підтвердженням підписаної з сімейним лікарем декларації, до поліклініки за кілька кілометрів — ставити печатки на довідку про укол тощо. І біля поліклінік, ТРЦ та інших закладів, у яких розгорнули пункти щеплення, виростають живі черги. Або організовуються по дві черги — одна з заздалегідь записаних людей, інша — з тих, хто записуватись не хоче чи не може та сподівається вакцинуватися поза встановленими правилами. «Ну, для кого зробили ту електронну чергу, для чого, блін? Як тьоті-дяді просто приходять і вимагають собі вакцини. І плювать хотіли. І готові самі стояти по десять годин у черзі, як наслідок. Аби лише зробити хитровивертом, аби лиш нагнуть і обігнуть ближнього. Типу «ми самі умні» та «правіла для дураков», — пишуть у фейсбуці.

Та гарантії дочекатися вакцинації немає ні у живої черги, ні у тих, хто заздалегідь записався на певний час.

— Мені 62 роки, я пенсіонер, але продовжую працювати, — розказав «ФАКТАМ» киянин Володимир Гаврилович. - На роботу добираюся міським транспортом, тобто щеплення для мене обов'язкове. Тому проконсультувався у лікарів, яка вакцина краще при моїх хворобах (рекомендували Pfizer), і записався онлайн — через систему Helsi — у центр вакцинації у МВЦ. Електронна черга — на 17:03 третього листопада.

Приїхав десь о 16:45. Там було вже чоловік 500, а то й вся тисяча. Навіть до огорожі підійти не можна було, не те що пройти до павільйону, де роблять щеплення. Розпитав — черга з якихось причин затримувалася на три години. Тобто невідомо, коли б я туди потрапив. І пройти до середини, щоб зʼясувати причини затримки та чи варто чекати, не можна було. Звісно, я розвернувся та й пішов. Думаю, так само сотні людей не змогли зробити щеплення. І тепер потрібно знову записуватись (що досить нелегко, бо в електронній черзі майже немає місць на вакцинацію Pfizerʼом).

Працівники бригад вакцинації неофіційно розказують, що черги — не тільки тому, що люди разом кинулись до них в останній момент. Звісно, доводиться довго чекати й тому, що багато людей, і тому, що дали команду вакцинувати й тих, хто не записаний в електронну чергу, а кількість лікарів та медсестер у бригадах вакцинації обмежена. А ще надто багато часу займає внесення у систему даних тих пацієнтів, які ще не підписали декларації з сімейними лікарями. Особливо, коли ці дані працівник бригади вносить одним пальцем, бо інакше на клавіатурі працювати не вміє. Причому то система періодично зависає, то Інтернет пропадає. В результаті черги затримуються на кілька годин. Тому медики іноді таким пацієнтам навіть відмовляють у щепленні, щоб не морочитись самим і не затримувати чергу.

Проте, наголошують у Національній службі здоровʼя України, для щеплення від COVID-19 декларація з сімейним лікарем не обов’язкова — достатньо мати з собою паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер). При відмові у щепленні громадяни можуть поскаржитись за телефоном: 0800−60−20−19.

Прокоментувати ситуацію зі щепленнями у столиці «ФАКТИ» попросили в Департаменті охорони здоровʼя КМДА, але там відповідь поки що не підготували.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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