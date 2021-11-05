Коли в Києві зʼявляться Pfizer та Moderna, а черги на щеплення зникнуть

Величезні черги на вакцинацію від COVID-19 — результат не тільки сплеску «масового попиту», коли громадяни змушені щепитись, щоб мати змогу пересуватись містом, працювати, купувати товари першої необхідності тощо. Вони — ще й через прорахунки в організації процесу щеплення. Про це «ФАКТАМ» розповів регіональний координатор вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА Василь Животенюк.

— Наразі у Києві, крім центру вакцинації в МВЦ на Броварському проспекті, діють 142 пункти вакцинації у медичних закладах. Ще 35 — у торговельних центрах та ЦНАПах, також працюють 53 мобільні бригади. У регіонах також у поштових відділеннях організовують пункти вакцинації, але в Києві вирішили цього не робити — там маленькі приміщення, тому немає де розміститися. За день ми можемо вакцинувати до 40 тисяч людей. Та ще донедавна за добу щепилися коли три, коли пʼять тисяч. Зараз же після введення обмежень на користування громадським транспортом, магазинами тощо всім невакцинованим терміново стала потрібна довідка про щеплення. І вони поспішили до наших пунктів, причому більшість навіть не намагається записатись в електронну чергу.

Жива черга, в принципі, була передбачена в пунктах щеплення, розміщених у торговельних центрах: щоб люди, які все одно їх відвідують, мали змогу заодно й вакцинуватись. Але кількість пацієнтів була малою, тому відкрили запис через систему Helsi й туди. Тепер же підійшла «червона» зона, і люди йдуть без запису у всі пункти. Коли є «вікна» в електронній черзі, ми приймаємо й таких. Але ж більше, ніж можемо, ми не провакцинуємо.

Мороки додає й те, що люди хочуть одразу отримати довідку про вакцинацію. На яку, крім печатки лікаря, потрібно поставити печатку установи. А виїзні бригади, що працюють у ТЦ та ЦНАПах, цієї печатки не мають — вона одна на всю поліклініку чи лікарню, від якої працює бригада. Тому людям доводиться після вакцинації їздити ще й ставити печатки.

Потрібно було видати наказ по Міністерству охорони здоровʼя, щоб ці сертифікати й довідки видавались тільки після повноцінних двох щеплень: після того, як вакциновані звернуться із заявою до своїх медичних закладів. А сьогодні мало того, що людина приходить без попереднього запису, коли всі місця в черзі вже зайняті. Люди вимагають не тільки, щоб їх одразу вакцинували, але й тут же документ видали. А оформлення цих документів також займає час вакцинувальної бригади та гальмує чергу.

— Деякі бригади не хочуть приймати тих, у кого не підписана декларація з сімейним лікарем.

— Є розпорядження приймати всіх. Ми попереджаємо усіх керівників, працівників: не дай Боже, такі скарги будуть і підтвердяться. Зараз катастрофічно не вистачає лікарів. У ці дні сімейні лікарі як не на прийомі у поліклініці, де їх сорок осіб відвідують, то на вакцинації, де 120 людей. І за цей день вони стільки всього вислуховують на свою адресу — посивіти можна. Люди звільняються, переходять на іншу роботу, буває — й помирають. Декларація автоматично розривається, а знайти нового лікаря, в якого ще є місця, неможливо.

— Скільки часу потрібно, щоб цей ажіотаж вщух?

— Думаю, за два-три тижні ми повернемося до того, що на день будуть приходити вакцинуватись менш ніж десять тисяч осіб. Крім того — була затримка з вакциною Pfizer, котру обіцяли доставити на цьому тижні. Але вже з понеділка вона буде у пунктах вакцинації в досить великі кількості. Також з понеділка очікується Moderna.

Фото КМДА



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