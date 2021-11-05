Як покращити пам’ять у дитини під час дистанційного навчання: створена нова методика

Пам’ятаєте, як всі ми вчили вірші. Ходили по кімнаті, ритмічно повторюючи рядки Шевченка, Франка, Лесі Українки. Виявляється, ми інстинктивно покращували процес запам’ятовування матеріалу. Вчені довели, що мозок значно ефективніше працює, коли людина рухається, а значить, краще запам’ятовує нову інформацію. На основі цих досліджень в Україні була створена і запатентована зберігаюча здоров’я методика «Навчання в русі», яка поширюється в дитячих садочках і школах.

— Користуватися методикою дуже просто — запам’ятовувати все в грі, рухаючись, і стосується це не тільки малят, а й старших школярів та навіть дорослих, бо пам’ять у всіх працює практично однаково, — говорить завідуюча кафедрою дитячих та підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика доктор медичних наук професор Галина Бекетова. — Йдеться про прості рухи: ходіння, присідання, піднімання рук вгору. Вчителі повинні пропонувати виконати ці вправи кожні пів години.

— Як вони позначаються на здоров’ї дитини?

— Покращується кровообіг, робота серця та судин, органів зору, шлунково-кишкового тракту. Звичайно, бажано не обмежувати фізичний розвиток дитини цими вправами. Якщо сім’я спортивна, діти відвідують секції — грають в футбол, баскетбол, теніс, займаються гімнастикою. Це покращує не тільки фізичний, а й психічний розвиток.

— Можливо, декому з дорослих набридло словосполучення «здоровий спосіб життя…»

— Можна винайти іншу назву. Але дитина має бачити в сім’ї правильний приклад поведінки батьків і наслідувати його. Нещодавно трапилась у мене така історія: треба було проконсультувати 11-річного хлопчика, у якого виявили виразки 12-палої кишки і шлунку. Таке трапляється дуже рідко. Почала розпитувати: «Можливо, в сім’ї хтось палить, а дитина знаходиться поряд? Поява виразки можлива через пасивне паління». І тут хлопчик мене ошелешив: «Я палив, але вже кинув». А батьки, як виявилося, дійсно палять.

Які небезпечні звички можуть нашкодити здоров’ю дитини? Як позбутися телефонної залежності? Які захворювання все частіше діагностують у підлітків? На ці та інші запитання наших читачів 8 листопада, з 13:00 до 14:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість педіатр професор Галина Володимирівна Бекетова. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 18 листопада

Раніше під час прямої лінії «ФАКТІВ» відомий невролог кандидат медичних наук Тетяна Майкова розповіла, як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, головним болем.

Фото: freepik.com



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