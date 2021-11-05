8 листопада на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість педіатр Галина Бекетова

Вчені довели, що мозок значно ефективніше працює, коли людина рухається, а значить, краще запам’ятовує нову інформацію. На основі цих досліджень в Україні була створена і запатентована зберігаюча здоров’я методика «Навчання в русі», яка поширюється в дитячих садочках і школах.

— Користуватися методикою дуже просто — запам’ятовувати все в грі, рухаючись, і стосується це не тільки малят, а й старших школярів та навіть дорослих, бо пам’ять у всіх працює практично однаково, — говорить завідуюча кафедрою дитячих та підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика доктор медичних наук професор Галина Бекетова. — Йдеться про прості рухи: ходіння, присідання, піднімання рук вгору. Вчителі повинні пропонувати виконати ці вправи кожні пів години.

— Як вони позначаються на здоров’ї дитини?

— Покращується кровообіг, робота серця та судин, органів зору, шлунково-кишкового тракту. Звичайно, бажано не обмежувати фізичний розвиток дитини цими вправами. Якщо сім’я спортивна, діти відвідують секції — грають в футбол, баскетбол, теніс, займаються гімнастикою. Це покращує не тільки фізичний, а й психічний розвиток.

— Можливо, декому з дорослих набридло словосполучення «здоровий спосіб життя…»

— Можна винайти іншу назву. Але дитина має бачити в сім’ї правильний приклад поведінки батьків і наслідувати його. Нещодавно трапилась у мене така історія: треба було проконсультувати 11-річного хлопчика, у якого виявили виразки 12-палої кишки і шлунку. Таке трапляється дуже рідко. Почала розпитувати: «Можливо, в сім’ї хтось палить, а дитина знаходиться поряд? Поява виразки можлива через пасивне паління». І тут хлопчик мене ошелешив: «Я палив, але вже кинув». А батьки, як виявилося, дійсно палять.

Які небезпечні звички можуть нашкодити здоров’ю дитини? Як позбутися телефонної залежності? Які захворювання все частіше діагностують у підлітків? На ці та інші запитання наших читачів 8 листопада, з 13:00 до 14:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість педіатр професор Галина Володимирівна Бекетова. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 18 листопада

Читайте також: Дистанційне навчання у «червоних» зонах: як має бути та як відбувається насправді

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter