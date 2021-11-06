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Здоров'я та медицина

Розголошення медтаємниці: в МОЗ пояснили, чому перевірка COVID-сертифікатів є законною

12:43 6 листопада 2021
COVID-сертифікат

COVID-сертифікати, які у «червоних» карантинних зонах вимагають у відвідувачів торгових центрів, кафе та ресторанів, перевіряють у транспорті, ніяк не порушують права громадян та їхня демонстрація не є розголошенням медичної таємниці.

Про це заявили у МОЗ після того, як у соцмережах з'явилися повідомлення про те, що ніхто не може вимагати показати відповідний документ, оскільки це порушення прав громадян.

«Міністерство охорони здоров'я інформує, що згідно зі статтею 39−1 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я“ пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості отримані при його медичному обстеженні», — йдеться у повідомленні.

Медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає.

Тому правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред'явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закону.

У МОЗ також нагадали, що при відвідуванні банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у будь-якій з карантинних зон ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документа про щеплення.

При цьому в «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише ті громадські установи, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19.

Якщо відвідувачі таких закладів відмовляються їх надати, то підприємство має повне право відмовити у своїх послугах.

Нагадаємо, з 8 листопада будуть усувати від роботи держслужбовців, педагогів, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, якщо вони не пройдуть повний курс вакцинації.

Такі заходи не стосуватимуться тих українців, які мають протипоказання до щеплення від коронавірусу.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні мають намір посилити відповідальність за підробку сертифікатів про вакцинацію та використання недійсних документів.

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