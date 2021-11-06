Ворушився під шкірою: в українки з повіки витягли 9-сантиметрового паразита

В Луцьку в обласній лікарні у мешканки Волині витягли з повіки 9-сантиметрового гельмінта. Для того, щоб позбавити пацієнтку від паразита, довелося залучити хірургів. Лікар-офтальмолог Волинської обласної клінічної лікарні Юрій Валецький в ефірі ТРК Аверс розповів, що у їхньому регіоні це вже не перший випадок такого зараження.

«Під час мого чергування звернулася пацієнтка зі скаргами на набряк, почервоніння та відчуття чогось стороннього під шкірою. Під час детального офтальмологічного огляду виявив утворення, схоже на нитку під шкірою. Під час спостереження зауважили, що „нитка“ рухається», — розповів лікар.

Паразит роду Дирофілярія

Після дослідження було встановлено видову приналежність паразита. Він відноситься до нематод (круглих червів) роду Дирофілярія. З такими паразитами часто стикаються власники котів та собак — у домашніх улюбленців нерідко зустрічається хвороба дирофіляріоз. Припускають, що в організм волинянки паразит потрапив через комаху-переносника, можливо, з укусами комарів.

«Передається (паразит) через комара, який перед цим вкусив зараженого кота, собаку, іншу тварину», — пояснює лікар.

Нагадаємо, раніше два випадки дирофіляріозу було зафіксовано в Києві. Крім того, від паразитарного захворювання постраждали жителі Миколаєва, Херсона, Рівненської та Харківської областей.

Фото pixabay.com, Телекомпанія «Аверс"/Facebook

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