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Здоров'я та медицина

«Не випендрюйтеся»: лікар Комаровський розповів, як зберегти зір — особливо при роботі з комп'ютером

20:55 6 листопада 2021
окуляри

Погіршення зору після 40 років — це нормальний фізіологічний процес, тому якщо стало складно читати, концентрувати погляд або виникли інші проблеми з очима, то потрібно не геройствувати і не випендрюватися, а звернутися до лікаря. Таку пораду дав на своєму YouTube-каналі лікар та телеведучий Євген Комаровський, відповідаючи на запитання глядачів, як зберегти зір.

За словами Комаровського, крім віку, зір може погіршитися внаслідок тривалої роботи за комп'ютером. Розвивається синдром «сухого ока» через те, що людина рідко моргає, і слизова оболонка гірше зволожується. Для профілактики добре використовувати «штучні сльози» — краплі для зволоження очей.

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«Перше, що ви повинні розуміти: кожна людина після 40 років фізіологічно починає відчувати певні проблеми з зором. Хтось раніше, хтось пізніше, але проблеми виникають. Тому, якщо ви відчуваєте, що важко читати — не випендрюйтеся, підіть до лікаря і носіть, будь ласка, окуляри», — каже лікар.

Усім, хто не любить окуляри та боїться операцій на очах, Комаровський нагадує, що існує прийнятний компроміс — контактні лінзи. «Найгірше, що ви можете зробити, це терпіти, напружуватися, мружитися «, — підкреслює лікар.

Для зору корисними будуть загальні рекомендації щодо здорового способу життя: стежити за вагою, контролювати артеріальний тиск, гуляти на свіжому повітрі, займатися фізичною активністю. «Все, що покращує функціонування судин, покращує роботу органів зору», — підсумував Комаровський.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як знизити ризик інсульту, порадив не купувати низку препаратів в аптеках і пояснив, які народні засоби не допомагають проти хвороб.

Фото pixabay.com

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