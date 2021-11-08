«Процедура абсолютно марна»: доктор Комаровський про «запечатування» зубів дітям

Відомий педіатр Євген Комаровський продовжує розвінчувати псевдонародні міфи про здоров'я дітей та способи його збереження. Цього разу приводом для спілкування з фолловерами у Instagram стали молочні зуби дітей, які у мережі радять захищати спеціальним розчином.

За словами медика, така технологія справді існує, і є ефективною, оскільки дитячі зуби мають досить тонку емаль, а малюки ще до ладу не вміють своїх зубів доглядати.

Проте для молочних зубів, наголошує Комаровський, ця процедура абсолютно марна — оброблятися мають перші постійні зуби, які з'являються на зміну молочним.

Нагадаємо, дитячий стоматолог, асистент кафедри стоматології дитячого віку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Ірина Ходзінська пояснила читачам «ФАКТІВ», чому треба обов'язково лікувати молочний зуб, уражений карієсом.

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