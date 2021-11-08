Чи потрібне третє щеплення: ізраїльські вчені про захист від важкої форми ковіду

«В Ізраїлі широко застосовується бустерна вакцинація. Вчені опублікували результати дослідження, заснованого на даних понад мільйона людей. Вони спробували з'ясувати, наскільки добре бустерна вакцинація запобігає важким формам ковіду.

Для вивчення ефективності додаткового захисту, який дає третє щеплення препаратом Biontech/Pfizer, група дослідників використовувала дані з Ізраїлю, де наразі бустерна вакцинація проводиться всім особам старшим за 12 років, чиє друге щеплення цією ж вакциною було зроблено не менше як п'ять місяців тому.

Група дослідників порівняла дані близько 728 тисяч осіб, які зробили три щеплення, з даними такої ж кількості людей, які отримали два щеплення та ще не наважилися на третє. Групи були підібрані таким чином, щоб вони були схожі за факторами ризику щодо важкого перебігу ковіду, тобто за критеріями віку, попередніх захворювань, статі. Середній вік учасників дослідження становив 52 роки. Тобто ефективність бустерної вакцинації визначалася не у порівнянні з відсутністю вакцинації взагалі, а в порівнянні з основною вакцинацією двома дозами вакцини Biontech/Pfizer.

Результати дослідження було опубліковано у науковому медичному журналі The Lancet. Авторів насамперед цікавила кількість випадків тяжкого перебігу ковіду, госпіталізації та смертей, пов'язаних із цим захворюванням. Вони мають більше значення для охорони здоров'я, ніж легкі або безсимптомні випадки зараження, впевнені вчені, які працювали під керівництвом Ноама Барди та Ноа Даган з Дослідницького інституту Клаліт у Тель-Авіві.

За випробуваними спостерігали в середньому близько двох тижнів, починаючи з сьомого дня після третьої вакцинації, що дало такі результати. У групі людей із трьома щепленнями госпіталізувати через ковід довелося 29 осіб, у групі піддослідних із двома щепленнями госпіталізація знадобилася 231 пацієнту. Отже, ефективність бустерної вакцинації проти двох щеплень становить 93%.

Серед людей, які тричі зробили щеплення, у 17 осіб розвинувся тяжкий перебіг ковіду, а серед двічі вакцинованих важко захворіли 157 осіб. Це відповідає ефективності 92%. Семеро людей, які отримали три щеплення, померли через ковід, а серед двічі вакцинованих таких смертей було 44. Це відповідає ефективності 81%.

Ефективність третьої дози проти тяжкого перебігу та госпіталізації була однаковою у чоловіків та жінок, і вона не змінювалася з віком у людей від 40 років та старших. У групі людей молодше 40 років кількість випадків тяжкого перебігу захворювання була настільки малою, що оцінити ефективність бустерної вакцинації було неможливо.

У супровідному коментарі в The Lancet К. Срінат Редді з Індійського фонду охорони здоров'я вказує, що в ізраїльському дослідженні розглядалася лише вакцина Pfizer. Відповідно, у ньому не йдеться про вплив третього щеплення іншими вакцинами. Він також вказує на необхідність зважування переваг та ризиків третьої вакцинації у різних вікових групах. При другому щепленні мРНК-вакцинами, подібними до вакцини Pfizer, у поодиноких випадках виникали запалення серцевого м'яза, особливо у молодих чоловіків. Тепер потрібно дочекатися даних про безпеку третього щеплення, вважає Редді. Про можливі ускладнення після вакцинації у статті не повідомляється.

Автори дослідження не відповіли й на інше важливе запитання: чи розумно та справедливо робити людям третє щеплення, тоді як багато людей в інших країнах все ще чекають на першу вакцинацію. «Розгляд складних етичних питань, пов'язаних із цими дебатами, виходить за рамки даного епідеміологічного аналізу, проте існує гостра потреба у нарощуванні виробництва, поширення та доступу до вакцин у всьому світі», — йдеться у дослідженні.

Редді висловив свою думку щодо цього у коментарі. «Несправедливість у розподілі вакцин — це глобальна проблема», — пише він. Якщо країни з великою кількістю вакцини пропонуватимуть бустерну вакцинацію всім громадянам віком від 12 років, це може посилити нестачу вакцин в інших країнах, вважає він.

«При такому сценарії недостатньо вакциновані групи можуть створити передумови для появи нових варіантів вірусу, які не тільки більш заразні, але й мають більшу стійкість, і ці варіанти можуть потрапити до країн з високим рівнем вакцинації та викликати нові хвилі заражень. Це не той природний експеримент, який хотів би бачити світ», — написав Редді. За його словами, країни, які захищають власне населення, повинні також забезпечувати постачання вакцин до інших країн".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в Україні також планують згодом проводити бустерну вакцинацію проти коронавірусу, як це вже відбувається в інших країнах.

Фото https://ua.depositphotos.com/

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Nina Weber / Der Spiege l)

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