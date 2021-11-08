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Здоров'я та медицина

Серце немовляти зупинили на п'ять годин: у Дніпрі вперше провели унікальну операцію

16:18 8 листопада 2021
Операція

В Україні, де нещодавно вперше дитині імплантували стимулятор нерва діафрагми, у місті Дніпро хірургам вдалося провести унікальну операцію новонародженому малюку, який народився з пороком серця. Раніше такі операції проводили лише у Києві. Про це йдеться у повідомленні Центру матері та дитини імені Руднєва у Facebook.

«Поспішаємо поділитися хорошими новинами. Маля, що народилося з пороком серця — великий дефект міжшлуночкової перегородки, отримало шанс на нове здорове життя, можливість дихати самостійно» , — сказано в повідомленні.

Унікальну операцію провели кардіохірурги разом із колегами з Інституту серця МОЗ України у Центрі матері та дитини імені Руднєва. Вони зробили радикальну корекцію міжшлуночкової перегородки.

«Під час таких операцій на кілька годин серце малюка зупиняють, а „серцем“ дитини стає АШК — апарат „штучне серце-легені“. Раніше такі операції проводилися лише у столиці» , — розповіли медики.

За їхніми словами, завдяки новим технологіям та сучасному оснащенню цього центру, тепер такі складні операції на серці зможуть проводити і в Дніпрі.

«Операція тривала більше п'яти годин і пройшла успішно. Через добу малюк почувається краще, зміг самостійно дихати, і вже йде на виправлення» — йдеться в повідомленні Центру.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у столичній Олександрівській лікарні провели унікальну операцію — пацієнту імплантували новітній пристрій замість донорського органу.

Фото: Центр матері та дитини імені Руднєва

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