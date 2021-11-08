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Здоров'я та медицина

Багато хто не доїжджає до лікарень: лікар Комаровський назвав реальну статистику смертності від COVID-19 в Україні

21:53 8 листопада 2021
Комаровський

В Україні щодня фіксують нові антирекорди щодо захворюваності на коронавірус. За кількістю смертей від COVID-19 Україна займає верхні рядки у європейській та світовій статистиці.

Але реальна картина набагато гірша. Кількість смертей від коронавірусної інфекції в Україні набагато вища за офіційні дані. Про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону заявив відомий педіатр Євген Комаровський.

За словами Комаровського, багато людей помирають вдома, вони не доїжджають до лікарень. Тому реальна добова смертність від COVID-19 вдвічі більша за офіційні цифри.

Крім цього, лікар зазначив, що є так звана відстрочена смертність, пов'язана з коронавірусом. Багато людей, які перенесли це захворювання, страждають на депресію, почастішали випадки самогубства.

«У них тромбози, у них міокардити, у них запалення нирок, відмова органів, які колись хворіли тощо. Тобто, крім гострих смертей, є відстрочені смерті», — пояснив лікар.

Особливо це стосується людей похилого віку, у яких є вже букет хронічних захворювань.

Комаровський також нагадав, що у лікарнях немає місць, не вистачає кисню. Лікарі перевантажені.

«Тому, на превеликий жаль, по-перше, ми не знаємо справжніх цифр, по-друге, ми навіть не знаємо, який це відсоток від усієї кількості населення… Ситуація не просто драматична, це є трагедія. Причому такого масштабу…», — додав медик.

Нагадаємо, кандидат медичних наук Тетяна Майкова в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла про те, як впоратися з наслідками COVID-19.

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