26.04 / 26.28 30.04 / 30.35
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Вчені визначили, коли потрібно лягати спати, щоб зберегти здоров'я

13:50 9 листопада 2021
Спляча жінка

Британські вчені з Ексетерського університету визначили оптимальний для здоров'я час відходу до сну. Як повідомляє видання Metro, в ході досліджень з'ясувалося, що ризик серцево-судинних захворювань знижений у тих, хто засинає в період між 10 та 11 годинами вечора. У людей, які лягають спати раніше, ризик кардіоваскулярних хвороб підвищується на 12%. А у тих, хто засинає після опівночі — на 25%. У дослідженні взяли участь понад 88 тисяч осіб — віком від 43 до 79 років.

«В організмі є внутрішній 24-годинний годинник, який називають циркадним ритмом. Він допомагає регулювати фізичне та розумове функціонування. Хоча ми не можемо зробити висновок про причинно-наслідковий зв'язок, отримані результати припускають, що ранній або пізній відхід до сну з більшою ймовірністю порушить біологічний годинник із несприятливими наслідками для здоров'я серцево-судинної системи», — заявив доктор Девід Пленс.

При цьому дослідження показало сильніший зв'язок між відходом до сну та серцево-судинними захворюваннями у жінок. «Можливо, є різниця в тому, як ендокринна система реагує на порушення циркадного ритму за статевою ознакою», — сказав Пленс.

Читайте також: Як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, нападами головного болю: відповідає невролог.

Фото Pixabay

416

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Хачапурі по-мегрельськи

Хачапурі по-мегрельськи: простий рецепт ситного коржика на кефірі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.