Вчені визначили, коли потрібно лягати спати, щоб зберегти здоров'я

Британські вчені з Ексетерського університету визначили оптимальний для здоров'я час відходу до сну. Як повідомляє видання Metro, в ході досліджень з'ясувалося, що ризик серцево-судинних захворювань знижений у тих, хто засинає в період між 10 та 11 годинами вечора. У людей, які лягають спати раніше, ризик кардіоваскулярних хвороб підвищується на 12%. А у тих, хто засинає після опівночі — на 25%. У дослідженні взяли участь понад 88 тисяч осіб — віком від 43 до 79 років.

«В організмі є внутрішній 24-годинний годинник, який називають циркадним ритмом. Він допомагає регулювати фізичне та розумове функціонування. Хоча ми не можемо зробити висновок про причинно-наслідковий зв'язок, отримані результати припускають, що ранній або пізній відхід до сну з більшою ймовірністю порушить біологічний годинник із несприятливими наслідками для здоров'я серцево-судинної системи», — заявив доктор Девід Пленс.

При цьому дослідження показало сильніший зв'язок між відходом до сну та серцево-судинними захворюваннями у жінок. «Можливо, є різниця в тому, як ендокринна система реагує на порушення циркадного ритму за статевою ознакою», — сказав Пленс.

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Фото Pixabay

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