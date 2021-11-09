Волоські горіхи та яблука захищають від інсульту: п’ять порад, як запобігти судинній катастрофі

Слово «інсульт» вселяє страх не лише в тих, хто переніс мозковий удар та вижив, а й у родичів хворого. Мало того що близькі люди змушені підлаштовувати своє життя під рідну людину, котра потребує догляду. Так ще й самим доводиться жити під страхом розвитку інсульту: він підвищується у тих, чиї родичі хворіли. Але підступність інсульту в тому, що він може загрожувати і людям, не обтяженим спадковим ризиком.

— Кожна четверта людина у своєму житті зустрінеться з інсультом, — вважає завідувач відділенням неврології № 1 Київської міської клінічної лікарні № 3 заслужений лікар України Сергій Пелешок.

Лікар радить звертати увагу навіть на найменші зміни в організмі, як-от: почастішали випадки головного болю або почав підскакувати тиск, перед очима раптом зароїлись мушки. А негайно бити на сполох слід, якщо у людини виразно проявилися ознаки інсульту. Це крива посмішка або порушення мовлення, слабкість і оніміння в руці та нозі, хитка хода, порушення координації, при якій кінцівки хаотично рухаються.

Лікарі не втомлюються повторювати, що захистити себе від інсульту цілком можливо. Варто зважати на прості речі.

Артеріальний тиск. Його потрібно контролювати постійно, незалежно від того, скільки вам років. Якщо людина в розквіті сил часто нервує, то стрес, що накопичився, і підвищений тиск можуть призвести до погіршення роботи серця і артеріальних судин. А це часто спричиняє важкі наслідки, поміж яких й інсульт.

Рівень цукру в крові. Слід регулярно його перевіряти людям, старшим за 45 років. Діабет — одна з можливих причин виникнення інсульту. Організм виробляє менше інсуліну або цей гормон погано засвоюється, через що страждають судини.

Харчування, що знижує рівень холестерину. Саме підвищення холестерину провокує формування атеросклеротичної бляшки, яка перешкоджає нормальному кровотоку. Це може завершитися звуженням або закупоренням просвітів артерій, що живлять мозок. Щоб знизити рівень холестерину, частіше вживайте гранати, цибулю, оливкову олію, насіння льону, горіхи.

Те, що деякі продукти допомагають уникнути інсульту, доведено дослідженнями. Якщо щодня з’їдати три-чотири волоські горіхи, багатих на вітамін Є, то це запобігає розвитку мозкового удару. Крім того, ці горіхи містять чимало вітамінів групи В, що перешкоджає омертвінню нервових клітин у гострому періоді інсульту.

Надзвичайно корисною є морська риба. Її бажано їсти двічі-тричі на тиждень. Риба — джерело жирних кислот омега-3, які захищають мозок від інсульту. Дуже корисні — злаки, зокрема каші з цільного зерна, а також молочні продукти з низьким умістом жиру.

Подарунок для організму — яблука. Вони містять речовини, що зміцнюють стінки судин і нормалізують тиск. Мешканці Великобританії про цю властивість яблук склали прислів’я: «Одне яблуко щодня — і лікар не потрібен».

Фізична активність. Ті, хто веде активний спосіб життя, на відміну від малорухливих людей, знижують ризик розвитку інсульту. Під час руху організм насичується киснем, артерії стають еластичнішими, серце зміцнюється, кровообіг посилюється — і мозок отримує необхідне живлення. Лікарі радять ходити у зручному темпі щонайменше півгодини щодня, а ще 15—20 хвилин виконувати аеробні вправи.

Ні — шкідливим звичкам. Так — позитивним емоціям. Відомо, що куріння підвищує ризик розвитку інсульту. Щоб рука менше тягнулася до сигарети, ліпше знайти захоплююче заняття — малювання, садівництво, догляд за домашніми улюбленцями. Нові знання та позитивні емоції допоможуть мозку створити та зміцнити нейронні зв’язки. Чим їх більше, тим надійніший захист від інсульту.

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