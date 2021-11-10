Голландський невролог навчав українських лікарів боротися з мігренню

Понад 360 українських лікарів долучилися до вебінару на тему лікування атак мігрені за участю визнаних спеціалістів. Захід організували благодійний фонд розвитку інновацій медицини RIMON та професійний організатор конгресів Projects Inn за підтримки фармацевтичної компанії «Дарниця». Про це повідомляється на сайті фармвиробника.

У якості спікерів виступили експерт світового рівня та керівник Зеландського центру головного болю у Нідерландах Паскаль Прут, а також заступник директора Інституту нейрохірургії НАМН України Вадим Білошицький. Вони розглянули актуальні підходи та опції у лікуванні атак мігрені, обговорили важливість пацієнтоорієнтованого підходу в терапії та провели клінічний розбір успішних стратегій у веденні пацієнтів з мігренню.

Крім того, Паскаль Прут охоче поділився досвідом боротьби з мігренню у медичних установах Нідерландів та Бельгії, де він працює й займається науковою діяльністю.

«За даними ВООЗ, поширеність головного болю серед дорослих становить близько 50%. І понад 30% з тих, хто має головний біль, говорять про мігрень. Фармацевтична компанія „Дарниця“ ставить за мету привносити світовий досвід боротьби з мігренню в Україну та сприяти підвищенню кваліфікації лікарів у цьому напрямку», — зауважила кандидат медичних наук, заступниця медичного директора «Дарниці» Лідія Гончар-Чердаклі.

Про користь заходу свідчать понад 200 позитивних відгуків від учасників.

«Дарниця» не вперше бере участь у заходах, присвячених проблемам болю й мігрені зокрема. Раніше компанія запустила медіапроєкт «Знеболь» про стереотипи щодо болю у жінок, перша частина якого була присвячена мігрені. Адже у жінок ця серйозна неврологічна хвороба зустрічається частіше, ніж у чоловіків.

Компанія докладає активних зусиль для підвищення обізнаності українців й щодо інших хвороб. Нещодавно розпочала проєкт про постковідний синдром, у межах якого збирає, аналізує та систематизує міжнародну практику й дослідження щодо симптомів хвороби, які можуть залишатися у людини навіть після подолання COVID-19. Уся інформація проєкту є підтвердженою доказовою медициною та відкритою для широкого загалу.

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