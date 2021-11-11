26.05 / 26.23 29.84 / 30.19
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Від моменту захворювання до реанімації — всього тиждень: лікар розповів, як змінився COVID-19

12:55 11 листопада 2021
Людина в лікарні

В Україні, де останнім часом фіксується висока смертність у людей хворих на коронавірусну інфекцію (більше 800 на день), пацієнти хворіють важко і вже через тиждень після інфікування можуть опинитися у реанімації.

Про це розповів львівський медик Тарас Жиравецький, згадавши про агресивний штам «Дельта». «Ніхто не міг припустити, що штам може бути таким потужним» , — зазначив він і додав, що жоден експерт як в Україні, так і за кордоном не міг передбачити такого розвитку подій.

Він також розповів, як поводиться вірус у хворих, зазначивши, що основний симптом — висока температура. Людям, які відчули нездужання, відразу ж потрібно зробити тест. Втім, він може бути й негативним, якщо температури немає, а є біль у м'язах або підвищена стомлюваність.

Читайте також: Як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, нападами головного болю: відповідає невролог.

Перше, що потрібно зробити, якщо тест позитивний, повідомити сімейного лікаря та приймати жарознижувальні. «Перший тиждень ви переносите легше, ми не маємо таких великих госпіталізацій, а з 6−7 дня починається „інтрига“ і для лікаря, і для пацієнта» , — додав він.

За його словами, у перший тиждень у пацієнтів так звана вірусна пневмонія — запалення легень, спричинене вірусом. А з 6−8 дня хвороби, коли організм ослаблений, бактерії виходять з-під контролю. Цей процес супроводжується іншими запальними процесами.

Тарас Жировецький також розповів, як може проявляти себе хвороба по днях. Так, у перші дні спостерігається підвищення температури, м'язовий та головний біль. У деяких може виникнути нежить. До третього дня до цих симптомів може додатися розлад шлунка та кашель. У деяких пацієнтів пропадає нюх.

Читайте також: Нагадує застуду і дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус «Дельта», який прийшов до України.

Медик зазначає, що температура протягом хвороби може знижуватися, але це не означає, що людина одужала — до 6−8 дня вона може знову піднятися, а сатурація сильно впасти. Саме тому вдома потрібно мати пульсоксиметр. У такому разі госпіталізація обов'язкова — у лікарнях даватимуть не лише потрібні препарати, а й кисень.

За словами Тараса Жировецького, температура, яка погано збивається медпрепаратами протягом тижня, є показником того, що хвороба протікатиме тяжко.

Ексклюзивний матеріал «Коли Київ отримає колективний імунітет, про пік захворюваності та головних переносників COVID-19: розповів Олег Рубан» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

«Винен, каюся»: головний кат «Ізоляції» розповів, як давно живе у Києві

«Винен, каюся»: головний кат «Ізоляції» розповів, як давно живе у Києві

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.