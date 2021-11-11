Від моменту захворювання до реанімації — всього тиждень: лікар розповів, як змінився COVID-19

В Україні, де останнім часом фіксується висока смертність у людей хворих на коронавірусну інфекцію (більше 800 на день), пацієнти хворіють важко і вже через тиждень після інфікування можуть опинитися у реанімації.

Про це розповів львівський медик Тарас Жиравецький, згадавши про агресивний штам «Дельта». «Ніхто не міг припустити, що штам може бути таким потужним» , — зазначив він і додав, що жоден експерт як в Україні, так і за кордоном не міг передбачити такого розвитку подій.

Він також розповів, як поводиться вірус у хворих, зазначивши, що основний симптом — висока температура. Людям, які відчули нездужання, відразу ж потрібно зробити тест. Втім, він може бути й негативним, якщо температури немає, а є біль у м'язах або підвищена стомлюваність.

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Перше, що потрібно зробити, якщо тест позитивний, повідомити сімейного лікаря та приймати жарознижувальні. «Перший тиждень ви переносите легше, ми не маємо таких великих госпіталізацій, а з 6−7 дня починається „інтрига“ і для лікаря, і для пацієнта» , — додав він.

За його словами, у перший тиждень у пацієнтів так звана вірусна пневмонія — запалення легень, спричинене вірусом. А з 6−8 дня хвороби, коли організм ослаблений, бактерії виходять з-під контролю. Цей процес супроводжується іншими запальними процесами.

Тарас Жировецький також розповів, як може проявляти себе хвороба по днях. Так, у перші дні спостерігається підвищення температури, м'язовий та головний біль. У деяких може виникнути нежить. До третього дня до цих симптомів може додатися розлад шлунка та кашель. У деяких пацієнтів пропадає нюх.

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Медик зазначає, що температура протягом хвороби може знижуватися, але це не означає, що людина одужала — до 6−8 дня вона може знову піднятися, а сатурація сильно впасти. Саме тому вдома потрібно мати пульсоксиметр. У такому разі госпіталізація обов'язкова — у лікарнях даватимуть не лише потрібні препарати, а й кисень.

За словами Тараса Жировецького, температура, яка погано збивається медпрепаратами протягом тижня, є показником того, що хвороба протікатиме тяжко.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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