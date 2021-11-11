Які непезпечні симптоми сигналізують про ризик втрати зору

Вранці, розплющивши очі, Галина побачила яскраві спалахи перед очима, які повторювались кожні 20—30 секунд. Інтернет підказав: треба терміново звернутися до офтальмолога.

— Коли люди скаржаться на такі симптоми, як блискавки, спалахи перед очима, це може означати, що сталося відшарування сітківки, і тоді до лікаря краще звернутись якнайшвидше, — каже доцент кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, медичний директор центру «OCHI CLINIC» доктор медичних наук Дмитро Жмурик. — Спеціаліст визначить, наскільки це загрозлива ситуація. Може статися, що приводів для термінового втручання немає, і тоді він скерує до інших лікарів.

— На які ще симптоми варто звернути увагу, щоб не пропустити захворювання очей?

— Якщо у людини з’явилася завіса перед очима, в одних випадках так проявляється катаракта, в інших — діагностуємо проблеми з сітківкою. Деякі пацієнти жаліються на появу білих мушок, що досить небезпечно — це одне із свідчень крововиливу, що стався в оці. Найчастіше таке трапляється у гіпертоніків під час значного підвищення тиску. А от чорні мушки, хоча і дратують пацієнтів, загалом не є небезпечними. Хочу підкреслити: будь-які скарги важливі, про них треба повідомити лікаря. Він призначить обстеження і визначить, як можна допомогти.

— Які саме обстеження?

— Усім пацієнтам перевіряємо стан очного дна, поле зору, внутрішньоочний тиск. Якщо він підвищений, це може свідчити про таке важке захворювання, як глаукома, тому що воно спричиняє загибель очного нерва й сліпоту. Але такий розвиток подій можна попередити. За необхідності проводимо МРТ ока — дуже інформативне обстеження. На основі отриманих даних обираємо методи лікування. Сучасне хірургічне обладнання, нові матеріали дозволяють творити дива, виконуючи операції найвищого рівня складності. А найпростішою вважається операція з приводу неускладненої катаракти: заміна кришталика триває близько семи хвилин і дозволяє повністю відновити зір.



Чи знадобляться окуляри після заміни кришталика? Які захворювання можна «прочитати» на очному дні? Як не пропустити глаукому? На ці та інші запитання наших читачів в понеділок, 15 листопада, з 14:00 до 15:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість офтальмохірург вищої категорії Дмитро Васильович Жмурик. Дзвоніть у редакцію за телефоном (044) 503 77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте в четвер, 25 листопада

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Фото: pixabay.com

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