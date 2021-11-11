26.10 / 26.32 29.78 / 30.15
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

15 листопада на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість офтальмолог Дмитро Жмурик

16:47 14 листопада 2021
лікар

— Коли люди скаржаться на такі симптоми, як блискавки, спалахи перед очима, це може означати, що сталося відшарування сітківки, і тоді до лікаря краще звернутись якнайшвидше, — каже доцент кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, медичний директор центру «OCHI CLINIC» доктор медичних наук Дмитро Жмурик. — Спеціаліст визначить, наскільки це загрозлива ситуація. Може статися, що приводів для термінового втручання немає, і тоді він скерує до інших лікарів.

Читайте також: «Як допомогти очам, втомленим через роботу за комп’ютером, і які захворювання „бачить“ лікар на очному дні», — офтальмолог

— На які ще симптоми варто звернути увагу, щоб не пропустити захворювання очей?

— Якщо у людини з’явилася завіса перед очима, в одних випадках так проявляється катаракта, в інших — діагностуємо проблеми з сітківкою. Деякі пацієнти жаліються на появу білих мушок, що досить небезпечно — це одне із свідчень крововиливу, що стався в оці. Найчастіше таке трапляється у гіпертоніків під час значного підвищення тиску. А от чорні мушки, хоча і дратують пацієнтів, загалом не є небезпечними. Хочу підкреслити: будь-які скарги важливі, про них треба повідомити лікаря. Він призначить обстеження і визначить, як можна допомогти.

— Які саме обстеження?

— Усім пацієнтам перевіряємо стан очного дна, поле зору, внутрішньоочний тиск. Якщо він підвищений, це може свідчити про таке важке захворювання, як глаукома, тому що воно спричиняє загибель очного нерва й сліпоту. Але такий розвиток подій можна попередити. За необхідності проводимо МРТ ока — дуже інформативне обстеження. На основі отриманих даних обираємо методи лікування. Сучасне хірургічне обладнання, нові матеріали дозволяють творити дива, виконуючи операції найвищого рівня складності. А найпростішою вважається операція з приводу неускладненої катаракти: заміна кришталика триває близько семи хвилин і дозволяє повністю відновити зір.


Чи знадобляться окуляри після заміни кришталика? Які захворювання можна «прочитати» на очному дні? Як не пропустити глаукому?

На ці та інші запитання наших читачів в понеділок, 15 листопада, з 14:00 до 15:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість офтальмохірург вищої категорії Дмитро Васильович Жмурик.

Дзвоніть у редакцію за телефоном (044) 503 77−74

Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте в четвер, 25 листопада

Раніше лікар-офтальмолог Оксана Вітовська пояснила, як відрізнити алергічний, вірусний і бактеріальний кон'юнктивіти.

21

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

Пенсії в Україні

Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.