750 смертей та понад 24 тисячі нових випадків протягом доби: ситуація з коронавірусом в Україні залишається тривожною

В Україні продовжується тенденція збільшення добової кількості нових хворих на коронавірус. Так, за добу 11 листопада у МОЗ зафіксували 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Серед хворих 1 616 дітей.

За добу ушпиталили 4318 людей, 750 не змогли подолати хворобу.

За весь час пандемії в Україні захворіло — 3 179 577 людей, летальних наслідків — 75 607.

Найбільше нових випадків у Києві (+1802), Дніпропетровській (+1867), Одеській (+1816), Донецькій (+1348) та Полтавській (+1257) областях.

За даними МОЗ, понад 91% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не мали щеплень проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні розширили список професій для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити людині, якщо медики відмовили у вакцинації від COVID-19.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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