Джерело зараження бабусь та дідусів: лікар Комаровський розповів, чи потрібно вакцинувати дітей від ковіду

В Україні щодня фіксують серед хворих COVID-19 велику кількість дітей, які потрапляють на лікарняні ліжка. У зв'язку з цим лікар і телеведучий Євген Комаровський закликав батьків прищепити дітей від коронавірусу, як тільки це стане можливим.

Медик нагадав, що діти — це один з головних механізмів поширення інфекції. Тому вакцинувавши дітей, покращиться епідеміологічна ситуація. Це дасть шанс на припинення поширення пандемії.

«Пряма та конкретна відповідь на це питання — так, однозначно необхідно. Вакцинація дітей — це вагомий внесок у наші шанси припинення поширення пандемії, оскільки діти є одним з головних джерел поширення інфекції. Інше питання в тому, що ми поки що не маємо офіційного дозволу на це. „Модерну“ дозволено для дітей, починаючи з 12-річного віку. У Китаї вакцини використовують для дітей, починаючи з трирічного віку», — уточнив Комаровський.

Медик також додав, що діти хворіють легко. Часто хвороба у них проходить безсимптомно. Вони на ногах переносять інфекцію та поширюють її навколо. Спілкуючись зі своїми родичами, діти заражають бабусь та дідусів, які й так перебувають у групі ризику.

Тому вакцинувавши дітей, вдасться не ризикувати літніми українцями.

Комаровський додав, що у світі вже розробляють сучасні вакцини, які будуть використовуватись для імунізації дітей.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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