На що скаржаться більшість перехворілих на COVID-19: дані дослідження

Більшість українців, які подолали COVID-19, ще довгий час після одужання відчувають слабкість та швидко втомлюються. Про це свідчать дані дослідження щодо поширеності так званих постковідних симптомів в Україні, проведеного дослідницьким центром Gradus Research на замовлення фармацевтичної компанії «Дарниця».

Фахівці опитали понад 1500 чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років з Харкова, Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Дніпра. Дослідження проводилось 2−4 листопада.

Постковідний синдром — це наявність симптомів хвороби у людини навіть через 12 тижнів після інфікування. Він може розвиватися як у людей, які перенесли хворобу тяжко, так і у тих, хто перехворів у легкій формі.

Опитування показало, що 80% людей після одужання відчувають симптоми, пов'язані з нервовою системою, 65% - з психоемоційним станом та 60% - з дихальною системою. Серед найпоширеніших симптомів — загальна слабкість (у 59% опитаних), швидка втомлюваність та безпричинна втома (55% та 46% відповідно).

Крім того, більше третини респондентів повідомили про відсутність нюху та частий головний біль. Про те, що синдром вдалося подолати, заявили 43% хворих, але симптоми продовжують проявлятися у 44% осіб.

У «Дарниці» використовували отримані дані, щоб актуалізувати та доповнити інформацію про пост-COVID синдром у рамках її інформаційного онлайн-проєкту Postcovid.

«Фармацевтична компанія „Дарніця“ продовжує знайомити широку аудиторію з актуальними питаннями щодо пост-COVID-19 синдрому. Ми провели дослідження, щоб розуміти реальний стан справ із пост-COVID-19 синдромом в Україні, і бачимо великий попит на інформацію з цього питання, — зазначив директор „Дарниці“ з медичних питань Ігор Никифорчин. — Тому продовжуємо працювати з нашим порталом postcovid.darnitsa.ua, наповнюючи його актуальною експертною інформацією із міжнародних джерел».

Проєкт Postcovid містить всі відомі на даний момент відомості про тривалість та симптоми постковидного синдрому, а також низку перевірених експертами порад та рекомендацій, як впоратися з ними. Компанія збирає, аналізує та систематизує міжнародну практику та дослідження, після чого робить їх доступними для широкого кола людей.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована у 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.



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